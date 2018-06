Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα Rebooting the Greek language θα προσφέρει υπηρεσίες όπως αναγνώριση ομιλίας, κατανόηση φυσικής γλώσσας, μηχανική μάθηση (machine learning), και τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας. Παράλληλα ενσωματώνει την «παιχνιδοποίηση» - gamification ως μέθοδο εκμάθησης, ειδικά για τα μικρότερα παιδιά.

Η δράση που εστιάζει στη δημιουργία μιας ψηφιακής διαδραστικής πλατφόρμας για την εκμάθηση της αξιοποιώντας νέα εκπαιδευτικά εργαλεία, έχει τη στήριξη του ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, το Stavros Niarchos Foundation, Centre for Hellenic Studies, του New Media Lab του Πανεπιστημίου Simon Fraser, αλλά και του Υπουργείου Παιδείας.

Ολοκληρώθηκε η πολυήμερη συνάντηση που είχαν στην Αθήνα οι ομάδες εργασίας που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Rebooting the Greek language / Επανεκκινώντας την ελληνική γλώσσα που έχει σκοπό να αναζωογονήσει την γλώσσα μας, με έμφαση, κυρίως, στους Έλληνες της διασποράς, αλλά και σε μετανάστες και ενδιαφερόμενους για την Ελληνομάθεια.

