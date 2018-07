Για την εισαγωγή του στην εφαρμογή, ο συντάκτης μηχανικός χρειάζεται να διαθέτει λογαριασμό χρήστη (user name, password) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ). Επιπλέον, απαιτείται η προμήθεια έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού που θα συνδεθεί με το λογαριασμό του χρήστη για την παραγωγή της ψηφιακής του υπογραφής στα αρχεία των διαγραμμάτων που θα υποβάλλει στον Υποδοχέα. Οδηγίες για την απόκτηση κωδικών δίνονται στην ιστοσελίδα "Απόκτηση κωδικών πρόσβασης ΤΕΕ"

