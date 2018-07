Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η είδηση ότι βρέθηκε νεκρός ο 34χρονος Σωκράτης Κόκκαλης στο Κλίβελαντ, στις ΗΠΑ.

Ο γιος του Σωκράτη Κόκκαλη, βρισκόταν εκεί για συναντήσεις που αφορούσαν την Intralot και ενώ το μεσημέρι του Σαββάτου είχε σημαντικό επαγγελματικό γεύμα, δεν έδωσε ποτέ το «παρών».

Έτσι, τον αναζήτησαν και τελικά τον βρήκαν νεκρό στο ξενοδοχείο στο Οχάιο όπου και διέμενε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Σωκράτης Κόκκαλης πέθανε από ανακοπή καρδιάς.

Το who is who του Σωκράτη Κόκκαλη junior

Η ενασχόληση του Σωκράτη Κόκκαλη junior-όπως τον αποκαλούσαν, στα κοινά του Ολυμπιακού ξεκίνησε πριν από περίπου 8 χρόνια, όταν μαζί με τον ετεροθαλή αδελφό του, Δημήτρη Θεοδωρίδη, αναμείχθηκαν περισσότερο ενεργά με την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Είχε παράλληλα ασχοληθεί και με άλλα πρότζεκτ της ΠΑΕ όπως οι σχέσεις με τους χορηγούς, το επίσημο σάιτ του συλλόγου αλλά και υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τα μέλη. Η ειδικότητά του είναι η νέα τεχνολογία έχοντας σπουδάσει στις ΗΠΑ, διοίκηση επιχειρήσεων.

Τα τελευταία χρόνια, διατηρούσε σχέση με την Μαρία Τσούτσια, με την οποία επρόκειτο να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του Σωκράτη Κόκκαλη junior

Σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

H οικογένεια του Ολυμπιακού θρηνεί για τον απροσδόκητο χαμό του Β’ Αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Σωκράτη Σ. Κόκκαλη, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Θερμά συλληπητήρια στον Σωκράτη Κόκκαλη και σε ολόκληρη την οικογένεια του εκλιπόντος. Μεσίστιες οι ερυθρόλευκες.

Η ανακοίνωση του ιδρύματος Κόκκαλη για τον χαμό του Σωκράτη

Σε ανακοίνωσή του το Ίδρυμα Κόκκαλη αναφέρει:

«Η οικογένεια Κόκκαλη με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του Σωκράτη Σ. Κόκκαλη, ετών 34, κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού στο Κλίβελαντ των ΗΠΑ, Σάββατο 14 Ιουλίου 2018».