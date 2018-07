Το ΕΑΑ επισημαίνει ότι το Κέντρο BEYOND και οι υπηρεσίες του Αστεροσκοπείου είναι στη διάθεση της πολιτείας, για να βοηθήσουν στη διαχείριση της τεράστιας καταστροφής. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΑΑ αποφάσισε, ως ένδειξη συμπαράστασης στους πυρόπληκτους της Αττικής , να καταθέσει 2.500 ευρώ στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Περίπου 12.600 εκτιμώνται ότι είναι τα καμένα στρέμματα στην Ανατολική Αττική, σύμφωνα με το Κέντρο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών BEYOND του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

