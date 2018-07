"Ως άνθρωπος του αθλητισμού τα τελευταία 25 χρόνια και επειδή πραγματικά δεν αντέχω άλλο θέλω να διοργανώσω από μόνος μου το εξής... Μια πορεία στο κέντρο της Αθήνας με κεράκια να φωτίσουμε τον ουρανό και τις ψυχές των συνανθρώπων μας που χάθηκαν τόσο άδοξα... Να κάτσουμε απλά σιωπηλά... Σας παρακαλώ ας το κάνουμε. Όσοι συμφωνείται αντί για να like γράψτε από κάτω ένα ναι. Ένα και και εγώ μέσα είμαι. Παρακαλώ όλους τους φίλους μου στο FB που έχω, δημοσιογράφους, ανθρώπους της showbiz... Σας ευχαριστώ», ανάφερε το αρχικό μήνυμα του Γιάννη Γκαγκαλούδη.

