Ο αντιστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Γιόβας ανέλαβε καθήκοντα υπαρχηγού Επιχειρήσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Τη θέση κατείχε μέχρι πρότινος ο νέος αρχηγός της πυροσβεστικής, αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος.

Ο αντιστράτηγος Γιόβας γεννήθηκε το 1966, στο Πράσινο Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας δυο παιδιών.

Κατετάγη το 1987 στο Πυροσβεστικό Σώμα και το 1992 αποφοίτησε από την Πυροσβεστική Ακαδημία με τον βαθμό του ανθυποπυραγού. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του προήχθη σε όλους τους βαθμούς κατ’ επιλογή, έλαβε πολλές ηθικές αμοιβές, ενώ τιμήθηκε με πολλά μετάλλια και παράσημα, μεταξύ άλλων του Χρυσού Σταυρού Τιμής, του Ταξιάρχη του Φοίνικα και του Ταξιάρχη Τιμής.

Υπηρέτησε ως αξιωματικός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, στον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου, προϊστάμενος Γραφείου Πυρασφαλείας και Ανακριτικού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης, προϊστάμενος του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, επικεφαλής πεζοπόρου αερομεταφερόμενου τμήματος Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, επικεφαλής του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε.) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγαλόπολης, διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης και του Νομού Λακωνίας.

Τον Φεβρουάριο του 2013 προήχθη στον βαθμό του αρχιπυράρχου και τοποθετήθηκε ως Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου.

Τον Φεβρουάριο του 2016 προήχθη στον βαθμό του υποστρατήγου και τοποθετήθηκε ως Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής.

Τον Φεβρουάριο του 2018 τοποθετήθηκε ως Συντονιστής Επιχειρήσεων (με έδρα τον Πειραιά), για τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις Στερεάς Ελλάδας, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου & Κρήτης.

Έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις διάσωσης, στην κατάσβεση μεγάλων αστικών και δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και σε διασώσεις μεγάλου αριθμού πολιτών όπως στη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο Αττικής.

Ήταν από τους πρώτους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος που εκπαιδεύθηκαν από την Αμερικανική Αποστολή-United States Forest Service law Enforcement and Investigations και πήραν πιστοποίηση γνώσεων στο αντικείμενο «Προέλευση και Αιτίες Δασικών Πυρκαγιών» (wild fire origin and cause determination course). Επίσης, εκπαιδεύτηκε σε θέματα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών από αποστολές των Η.Π.Α. και Καναδά.