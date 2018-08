Ο κ. Φλέγκερ κατάγεται από την πολιτεία του New Jersey και έχει μια κόρη.

Ο κ. Φλέγκερ μιλάει ελληνικά και ρωσικά, ενώ έχει μελετήσει την ουκρανική και κινεζική γλώσσα. Είναι απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών, Ιστορίας και Πολιτικών Μελετών από το Πανεπιστήμιο Rice καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού στις Ρωσικές και Μετα-Σοβιετικές Σπουδές από το London School of Economics.

