Οι συνεργάτες του KUSP περιλαμβάνουν το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αυστραλίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Western Sovereign Base Area Archaeology Society. Συμμετείχαν φοιτητές και εθελοντές από τους πιο πάνω οργανισμούς, καθώς και από το University of Cincinnati (ΗΠΑ), το Stanford University (ΗΠΑ) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι έρευνες του προγράμματος «Kourion Urban Space Project» διεξάγονται υπό τη διεύθυνση του δρος Thomas W. Davis από το Tandy Institute of Archaeology, Southwestern Baptist Theological Seminary, Fort Worth Texas, ΗΠΑ, ο οποίος διετέλεσε και διευθυντής του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κυπριακών Αρχαιολογικών Ερευνών (CAARI) από το 2003 μέχρι το 2011.

