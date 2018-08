Επιπλέον, το ΙΣΝ έχει πραγματοποιήσει δωρεά ύψους €5 εκατομμυρίων, για την υποστήριξη αγοράς εξοπλισμού και εργασιών ανακαίνισης και επέκτασης του Τμήματος Ακτινοθεραπείας του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Η δωρεά του ΙΣΝ καλύπτει μεταξύ άλλων την αγορά και εγκατάσταση 2 νέων υπερσύγχρονων γραμμικών επιταχυντών. To 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών είναι το μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο της χώρας, με προσωπικό 1.000 ατόμων και δυναμικότητα 550 κλινών. Το Τμήμα Ακτινοθεραπείας του νοσοκομείου είναι προσβάσιμο, εκτός από το στρατιωτικό προσωπικό, και σε πολίτες, οι οποίοι αγγίζουν το 60% του συνόλου των ασθενών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του τμήματος. Οι υπηρεσίες των 2 νέων γραμμικών επιταχυντών που καλύπτονται από τη δωρεά του ΙΣΝ θα είναι προσβάσιμες και από το ευρύ κοινό.

