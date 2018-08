Γεννήθηκε το 1967. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει αποκτήσει MSc in Decision Sciences από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και MBA από το IMD. Επίσης, έχει εκπαιδευθεί σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Stanford και στο Babson College, έχει ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανωτάτων Στελεχών στο IMD και το Πρόγραμμα Νέων Managers του INSEAD. Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, κατέχοντας υψηλές διοικητικές θέσεις. Συγκεκριμένα, Selonda Ιχθυοκαλλιέργειες (CCO), Sunlight (CEO), Alfa Laval (CEO), Maillis (Development Director), Epa Attikis (Retail Sales and Customer Service Manager), Bitros SA (Sales Manager), Shell (Sales Engineer). Έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της παρουσίας ελληνικών προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα, είτε μέσω οργανικών πωλήσεων είτε μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Έχει εφαρμόσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα, με ενεργή συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Γεννήθηκε το 1962. Είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ, κάτοχος ΜBΑ (University of Connecticut, ΗΠΑ) και Δρ Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου ελεγκτή CIA/2000 και CFE/2004. Έχει εργαστεί στην Arthur Andersen για 7 έτη, στη συνέχεια ως σύμβουλος ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και ως μέλος ΔΣ και Ελεγκτικών Επιτροπών. Την περίοδο 2000-2007 δίδαξε στην ΑΣΟΕΕ και από το 2008 είναι μέλος ΔΕΠ ‘Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων’ στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, στο οποίο έχει εκλεγεί Καθηγητής. Το 2016 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού και Ανάπτυξης στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης είναι Μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ (2014- σήμερα). Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας (2015-2018) και μέλος ΔΣ επιστημονικών Ινστιτούτων ( ΕΒΕΝ -Gr). Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και ομιλητής σε συνέδρια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από τον Φεβρουάριο του 2018 είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΤΑΔ ΑΕ.

Γεννήθηκε το 1974. Είναι απόφοιτος του Johnson & Wales University στις ΗΠΑ με Masters of Business Administration και του IHTTI στην Ελβετία με τίτλο σπουδών Hotel Management Diploma. Φοίτησε επίσης στο Harvard Business School και Cornell University σε θέματα εκπόνησης επιχειρηματικών στρατηγικών, διαχείριση διαπραγμάτευσης και ηγεσίας. Από το 2006 έως το 2017 κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, όπως και του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της θυγατρικής της Αστήρ Μαρίνα και διαχειρίστηκε την αποκρατικοποίηση της εταιρίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντική λειτουργική κερδοφορία. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις στις ξενοδοχειακές εταιρείες Fairmont Hotels & Resorts, XV Beacon Hotel και στο μεγαλύτερο καζίνο στον κόσμο Foxwoods Resorts & Casinos στις Η.Π.Α. Εργάστηκε επίσης ως Chief Operating Officer στην ξενοδοχειακή αλυσίδα Sofitel Capsis και ως Γενικός Διευθυντής στο Sofitel Rhodes από το 2003 μέχρι το 2006. Από τον Απρίλιο του 2011 διετέλεσε επίσης Σύμβουλος Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας για θέματα που αφορούν στη διαχείριση του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου της. Τέλος, από τον Φεβρουάριο του 2018 είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΤΑΔ ΑΕ.

