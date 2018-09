Το μνημείο είχε στηθεί πριν από έξι περίπου χρόνια για τα θύματα παλιότερων ναυαγίων, οι σοροί των οποίων είχαν εκβραστεί στην περιοχή. Από τον Οκτώβριο του 2013 δε, πραγματοποιείτο εκεί τελετή μνήμης οργανωμένη από το δίκτυο «Welcome to Europe».

More in this category: