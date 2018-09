H νέα ταινία του MILKO της ΔΕΛΤΑ με τίτλο «Giannis Needs Milko» κατάφερε να ξεχωρίσει, μέσα σε πλήθος συμμετοχών στα IAB MIX AWARDS 2018, και να αποσπάσει 2 βραβεία μελών στις κατηγορίες «Best Awareness & Positioning» και «Branded Content & Native Advertising».

