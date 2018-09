Έναν πρωτοποριακό τρόπο διαχείρισης του πληθυσμού των κουνουπιών ξεκίνησε να εφαρμόζει πιλοτικά ο Δήμος Μαρκοπούλου, συγκεκριμένα στην περιοχή της Βραυρώνας. Η μέθοδος αφορά τον έλεγχο του επικίνδυνου είδους κουνουπιού Aedes albopictus (Ασιατικό κουνούπι τίγρης), το οποίο ευθύνεται για τη διάδοση διαφόρων ασθενειών, όπως τσικουνγκούνια, ζίκα και δάγκειος πυρετός.

Ο έλεγχος του πληθυσμού των ασιατικών κουνουπιών επιχειρείται να γίνει μέσω μίας πρωτοποριακής μεθόδου, η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη στείρωση σε ειδικά μηχανήματα των αρσενικών κουνουπιών με τη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας (Sterile Insect Technique-SIT) και στη συνέχεια την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον. Έτσι, όταν τα στείρα αρσενικά κουνούπια ζευγαρώνουν με τα θηλυκά, δεν θα τα γονιμοποιούν πλέον και ο πληθυσμός τους σταδιακά θα μειωθεί.

Το πρόγραμμα -που έχει δοκιμασθεί και σε άλλες χώρες- υλοποιείται από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εργαστήριο Εντομολογίας και Εφαρμοσμένης Ζωολογίας), με την υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Η χρηματοδότηση του προγράμματος "Developing Genetic Control Programs on Aedes Invasive Mosquitoes in the European Region" γίνεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε η ΕΕΑΕ.