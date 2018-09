Από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 2.4 του άρθρου 3 του δευτέρου κεφαλαίου (άρθρου) του ν. 3785/2009 (Α' 138) και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.», Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του ορίζεται η κυρία Λυδία Κονιόρδου.

Το Δ.Σ. του ΚΠΙΣΝ διαμορφώνεται ως εξής:

· Λυδία Κονιόρδου , Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

· Νίκος Μανωλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

· Δημήτρης Δημητρόπουλος, Εκπρόσωπος Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, μέλος

· Γιώργος Κουμεντάκης, Εκπρόσωπος Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μέλος

· Δημήτρης Κάρναβος, Δήμαρχος Καλλιθέας, μέλος

· Ανδρέας Νοταράς, μέλος

· Τίνα Στέα, μέλος

Who is who

Η Λυδία Κονιόρδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Αγγλική φιλολογία στο ΕΚΠΑ και αποφοίτησε από την Δραματική Σχολή του Εθνικού Θέατρου.

Εργάστηκε στο θέατρο ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παιδαγωγός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διδάχτηκε μεταξύ άλλων από τους σκηνοθέτες Κάρολο Κουν, Αλέξη Μινωτή, Λευτέρη Βογιατζή, Κώστα Τσιάνο, Γιάννη Κόκκο, Ανατόλι Βασίλιεφ και Ρόμπερτ Γουίλσον.

Βραβεύτηκε ως ηθοποιός, σκηνοθέτης, καθώς και για την εν γένει προσφορά της στο Αρχαίο Δράμα.

Υπηρέτησε την θεατρική αποκέντρωση ως Καλλιτεχνική Διευθύντρια των ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και Πάτρας.

Διετέλεσε Υπουργός Πολιτισμού την περίοδο 2016-18.