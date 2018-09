Αναλυτικότερα, η Ιατρική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται στην 140η θέση παγκοσμίως στον πίνακα που δημοσιεύει το National Taiwan University (Performance ranking of Scientific Papers). Η συγκεκριμένη κατάταξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως σημειώνει το ΕΚΠΑ, διότι δεν επηρεάζεται από τους πόρους που διατίθενται σε ερευνητικούς σκοπούς, από τις υποδομές εκπαίδευσης και τα μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ αλλά από τη διαχρονική και υψηλού επιπέδου και συνέπειας επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα σε Πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αντίστοιχα, η επίδοση της Ιατρικής Σχολής είναι ιδιαίτερα υψηλή στην κατάταξη επιμέρους ακαδημαϊκών πεδίων και τομέων του φορέα Academic Ranking of World Universities (ARWU), γνωστού ως λίστα της Σανγκάης.

More in this category: