Η γκαλερί CAN παρουσιάζει την δεύτερη ατομική έκθεση της φωτογράφου Έφης Χαλιορή με τον τίτλο Into The Dark. Προσπαθώντας να νικήσει τον φόβο της για το σκοτάδι, η καλλιτέχνης ξεκινάει μία φωτογραφική περιπλάνηση (η οποία διήρκεσε περίπου 1,5 χρόνο) μέσα σε δάση και άλση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης είναι ένα ευρύτερο σώμα εικόνων στις οποίες κυριαρχεί το έντονο φως πάνω σε δέντρα, κλαδιά και βράχια που ξεπροβάλουν επιθετικά μπροστά στον θεατή.