Οι ελληνικές ταυτότητες βρίσκονται στο επίκεντρο της ετήσιας έκθεσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται και φέτος «οι ελληνικές ταυτότητες παρέμειναν εξαιρετικές ευάλωτες σε τροποποίηση και αντικατάσταση φωτογραφίας. Δεν έχουν ενσωματωθεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως ψηφιακή φωτογραφία και βιομετρικά στοιχεία». Η έκθεση αναφέρει ακόμη τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, με την εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων στην ταυτότητα.

Για τις νέες ταυτότητες στην Ελλάδα έχει δημοσιευτεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μάλιστα έχουν ήδη γίνει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στα τέλη Απριλίου, η έκδοση των νέων ταυτοτήτων θα γίνει στις αρχές του 2019.

Η διάρκεια ισχύος των ταυτοτήτων από την ημερομηνία έκδοσής τους ορίζεται σε 15 έτη, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Ο κάτοχος δελτίου ταυτότητας υποχρεούται να ζητήσει την αντικατάστασή του, από την αρμόδια αρχή έκδοσης, εντός εξαμήνου πριν την παρέλευση της αναγραφόμενης στο δελτίο ημερομηνίας λήξης αυτού.

Οι νέες ταυτότητες θα μοιάζουν με κάρτες τραπεζών. Θα έχουν πλάτος 8,5 εκατοστά και ύψος 5,5 εκατοστά και σε αυτές θα αναγράφονται:

Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας

Όνομα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / HELLENIC REPUBLIC)

Τύπος εγγράφου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY CARD)

To σήμα του ICAO για την ύπαρξη RFID chip

Αριθμός ταυτότητας (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / CARD NUMBER)

Επώνυμο / Surname

Όνομα / Name

Φύλο / Sex (Άρρεν / Θήλυ – Male / Female)

Ημερομηνία γέννησης / Date of birth

Ιθαγένεια / Nationality

Ημερομηνία λήξης / Date of expiry

Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN – Card Access Number)

Αρχή έκδοσης

Υπογραφή κατόχου / Signature of bearer

Φωτογραφία κατόχου σε πλαίσιο διαστάσεων 37 x 30 mm

Όνομα πατέρα / Father’s name

Όνομα μητέρας / Mother’s name

Τόπος γέννησης / Place of birth

Ημερομηνία έκδοσης / Date of issue

Ομάδα αίματος / Blood type (προαιρετικά)

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Ενσωματωμένο θα είναι και το ειδικό τσιπ που θα περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, το ύψος του, στοιχεία που απαιτούνται για Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ο δήμος εγγραφής, ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης της ταυτότητας, αλλά και σε ψηφιακή μορφή το δακτυλικό του αποτύπωμα.

Στην οπίσθια όψη θα είναι η έκτη «ζώνη» όπου θα υπάρχουν το όνομα του πατέρα του κατόχου, το όνομα μητέρας, ο τόπος γέννησης, η ημερομηνία έκδοσης, η ομάδα αίματος και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ενώ στην έβδομη θα υπάρχει η «Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης/Machine Readable Zone-MRZ». Το ενσωματωμένο RFID τσιπ θα είναι στο πάνω μέρος της.