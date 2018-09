Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, οι λύσεις που προτείνονται, είναι αντίστοιχες με εκείνες που εφαρμόζονται ήδη στα στεγαστικά σε ευρώ, ωστόσο το κούρεμα στην περίπτωση των δανείων σε ελβετικό, είναι μεγαλύτερο, αγγίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 40%. Οι επιλογές των δανειοληπτών κινούνται έτσι στη λογική του split balance αλλά και της ιρλανδικής εκδοχής split and freeze.

