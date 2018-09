Η εκδήλωση της Συμμαχίας για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα (Alliance For Digital Employability - AFDEmp) για την επέτειο των δύο ετών λειτουργίας των σχετικών προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκε στο PeopleCert Innovation & Excellence Centre. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι των πιο σημαντικών και των πιο ελπιδοφόρων εταιριών στους τομείς της Πληροφορικής και Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Βραβείο για την προσφορά της στην πραγματοποίηση των προγραμμάτων Coding Bootcamps που οργανώνει η Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα ( Alliance For Digital Employability - AFDEmp ) απέσπασε η SoftOne , μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia .

