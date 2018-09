Η Ελλάδα πλήττεται από πυρκαγιές πολύ περισσότερο απ’ ότι οι κλιματικές μεταβλητές και τα δημόσια έξοδα για πυροπροστασία θα δικαιολογούσαν. Ενώ από πλευράς πρόληψης πυρκαγιών η χώρα βρίσκεται λίγο πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, η έκταση των πυρκαγιών μεγαλώνει παρά την αύξηση του κόστους. Η απουσία οργανωμένης, συστηματικής, εσωτερικά συνεπούς και προληπτικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αποτελεί διαχρονικά καθοριστικό παράγοντα του μεγέθους της καταστροφής που προκαλούνται από αυτές, σύμφωνα με την μελέτη της PwC “Fire Protection in Greece: what is missing?”