Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, λόγω της διεξαγωγής του «10ου αγώνα δρόμου και περιπάτου Greece Race for the Cure».

More in this category: