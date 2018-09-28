Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στο οποίο περιλαμβάνεται και η Αττική στις περιοχές που ενδεχομένως να επηρεαστούν από τον μεσογειακό κυκλώνα εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (28-09-2018):
Α. ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ, ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
Β. ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ 7-8 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 6-7 ΜΠΟΦΟΡ.
2. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (29-09-2018):
Α. ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ.
ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΕΝΤΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.
ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.
Β. ΑΝΕΜΟΙ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 8 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ 9-10 ΜΠΟΦΟΡ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΑΓΗ.
3. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (30-09-2018):
Α. ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ.
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΟΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
Β. ΑΝΕΜΟΙ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ 8 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΥΕΛΛΑΣ (9-10 ΜΠΟΦΟΡ) ΘΑ ΠΝΕΟΥΝ ΣΤΑ ΑΙΓΑΙΟ, ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.