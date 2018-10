Ακολουθούν τα αμερικανικά πανεπιστήμια Stanford (3η θέση), Massachusetts Institute of Technology (4η), California Institute of Technology (5η), Harvard (6η), Princeton (7η), Yale (8η), Imperial College του Λονδίνου (9η) και το πανεπιστήμιο του Σικάγο (10η).

Ειδικότερα, στη λίστα της Παγκόσμιας Ακαδημαϊκής Κατάταξης για το 2019, που αξιολογούνται από ένα από τα σημαντικότερα συστήματα κατάταξης πανεπιστημίων, το Times Higher Education World University Rankings (THE) βρέθηκαν οκτώ ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς φέτος κατάφερε να συμπεριληφθεί και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στη θέση… 1001+, χαμηλότερα και από το επίσης νεοεισαχθέν πανεπιστήμιο της Βαγδάτης.

