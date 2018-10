Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τα επισήμως καταγεγραμμένα 3.280 ασυνόδευτα παιδιά που βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων περισσότερα από 1.800 συνεχίζουν να διαβιούν σε επισφαλείς και ακατάλληλες συνθήκες - σε κρατητήρια, καταυλισμούς, ακόμα και στον δρόμο - λόγω έλλειψης θέσεων σε δομές φιλοξενίας, η Ελληνική Πρωτοβουλία ( The Hellenic Initiative - TΗΙ) αναλαμβάνει ένα σημαντικό ρόλο, στηρίζοντας τη Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑ δρασης στη Σάμο, με το ποσό των 125.000 δολαρίων, το οποίο καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των δαπανών για το διάστημα Απρίλιος-Δεκέμβριος 2018.

