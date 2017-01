Chivas-The Venture: H Ladd//roller ο μεγάλος Έλληνας νικητής

Το Chivas - The Venture, ο παγκόσμιος διαγωνισμός επιχειρηματικότητας ανέδειξε την ελληνική επιχείρηση Ladd//roller, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον τελικό του διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στο Los Angeles τον Ιούλιο του 2017 και θα διεκδικήσει μέρος της παγκόσμιας χρηματοδότησης του $1 εκατ. Οι 30 τοπικοί φιναλίστ από 6 ηπείρους θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μέρος της χρηματοδότησης $1 εκατ., μπροστά στην κριτική επιτροπή ειδικών που αναζητά επιχειρήσεις που μπορούν να προσφέρουν εξελίξιμες και βιώσιμες λύσεις σε πραγματικά παγκόσμια προβλήματα.

Oι 5 Έλληνες φιναλίστ παρουσίασαν χθες τις επιχειρήσεις τους μπροστά στην κριτική επιτροπή που αποτελείται από αναγνωρισμένα στελέχη του οικοσυστήματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και παρουσία, ακαδημαϊκών, start-uppers και δημοσιογράφων. Λίγο πριν τη μεγάλη ανακοίνωση του Έλληνα νικητή, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να ρίξουν το καλάθι του $1 εκατ. και στη συνέχεια ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος που παρουσίασε την εκδήλωση κάλεσε τον CEO της Pernod Ricard Hellas για να βραβεύσει το νικητή.

Μετά από μία πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, η Ladd//roller αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον παγκόσμιο διαγωνισμό. Το Ladd//roller είναι ένα υβρίδιο εξωσκελετού με ηλεκτροκίνητο, αναπηρικό αμαξίδιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να στέκονται όρθιοι, να μετακινούνται αλλά και να υπερβαίνουν τα εμπόδια, κράσπεδα και σκαλιά. Βοηθά τους χρήστες του να εκτελούν ενέργειες στην καθημερινότητα από όρθια στάση, βελτιώνοντας έτσι την υγεία και το επίπεδο ζωής τους.

Ο κ. Cyril Claquin, CEO της Pernord Ricard Hellas, απονέμοντας το βραβείο στον Έλληνα νικητή, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το Chivas - The Venture πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, καθώς όλες οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ξεχώρισαν για το υψηλό τους επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό, σε μία περίοδο κρίσης για την Ελλάδα, να αναπτύσσονται και να ευδοκιμούν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας. Για το Chivas – The Venture, το «ταξίδι» στην Ελλάδα μόλις ξεκίνησε και είναι σίγουρο ότι θα έχει μέλλον! Καλή επιτυχία στον νικητή! Είναι πραγματικά μία πολύ αξιόλογη επιχείρηση με έντονο τον κοινωνικό αντίκτυπο και άρτιο επιχειρηματικό μοντέλο, κι είμαστε σίγουροι ότι θα εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα στον παγκόσμιο τελικό».

Εν όψει του τελικού, οι παγκόσμιοι φιναλίστ θα λάβουν μέρος στο Chivas - The Venture Accelerator Week, στην Μεγάλη Βρετανία τον Μάρτιο του 2017, παρακολουθώντας mentoring workshops στο Oxford University σε συνεργασία με το Skoll Centre for Social Entepreunership. Το Skoll Centre σε συνεργασία με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο Saïd Business School του Oxford University έχει σχεδιάσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που θα δώσει την ευκαιρία στους φιναλίστ να αναπτύξουν τις ηγετικές ικανότητες τους, να συμμετέχουν σε πρακτικά workshops και να εμπνευστούν από διεθνείς ειδικούς για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Το Chivas – The Venture, προσφέροντας πάνω από $1 εκατομμύριο σε χρηματοδότηση, στοχεύει στην ουσιαστική υποστήριξη της νέας γενιάς των start-up επιχειρήσεων, που επιθυμούν να επιτύχουν, έχοντας θετικό αντίκτυπο στις ζωές των άλλων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Chivas – The Venture, επισκεφθείτε http://www.chivas.com/el-gr/the-venture.

Ο διαγωνισμός Chivas - The Venture

Το Chivas - The Venture, ο παγκόσμιος διαγωνισμός κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Chivas Regal, διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα με στόχο την ανάδειξη του Έλληνα κοινωνικού επιχειρηματία που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο εξωτερικό και θα διεκδικήσει μέρος από την ετήσια χρηματοδότηση 1 εκατ. δολαρίων του επάθλου, για την επιχείρησή του.

Το Chivas Regal, διατηρώντας την κληρονομιά των αδελφών James και John Chivas, οι οποίοι είχαν έντονη κοινωνική δράση, και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τη στήριξη επιχειρήσεων που συμβάλλουν σε μια ευρύτερη θετική αλλαγή στον κόσμο, δημιούργησε το Chivas - The Venture το 2014. Έκτοτε, πάνω από 3.500 επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής, με σκοπό να διεκδικήσουν μέρος από την ετήσια χρηματοδότηση του 1 εκατ. δολαρίων.

Λίγα λόγια για το Chivas

Το Chivas Regal κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1909 και έκτοτε αποτελεί το πρώτο luxury whisky στον κόσμο. Ένα διαχρονικό, κλασικό whisky, που φημίζεται για την ποιότητα, την γεύση, το ύφος, τη σύνθεση και τη μοναδικότητά του. Το Chivas Regal είναι μια παγκόσμια μάρκα, που υπήρξε πάντα αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης του σκωτσέζικου whisky σε όλο τον κόσμο. Σήμερα πουλάει 4,5 εκατ. λίτρα ετησίως σε περισσότερες από 150 χώρες σε όλο τον κόσμο. Με την προσφορά, την επιχειρηματικότητα και την ακεραιότητα να βρίσκονται στο επίκεντρο του Chivas Regal, η μάρκα εγκαινίασε το 2014 την επιτυχημένη καμπάνια Win the Right Way, η οποία έχει ως στόχο να εμπνεύσει τη νέα γενιά, ενώ παράλληλα έχει θετικό αντίκτυπο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η γκάμα του Chivas Regal περιλαμβάνει το Chivas 12, το Chivas 18 και το Chivas 25. Το 2015, η κορυφαία μάρκα λάνσαρε το κορυφαίο μέλος της οικογένειας του Chivas Regal, το Chivas Regal The Icon, ενώ τον Οκτώβριο του 2016 κυκλοφορεί στην Ελλάδα και το Chivas Extra: ένα νέο, πλούσιο Chivas blend με whiskies που έχουν παλαιωθεί σε σπάνια βαρέλια που περιείχαν sherry.