Πέντε ελληνικές επιχειρήσεις στη Διεθνή Έκθεση Επίστρωσης Δαπέδων

Δυναμικό παρόν με 5 εκθέτες έδωσε η Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση Επίστρωσης Δαπέδων, DOMOTEX, που πραγματοποιήθηκε από 14 μέχρι 17 Ιανουαρίου 2017, στο Αννόβερο της Γερμανίας.

Ειδικότερα, από την Ελλάδα συμμετείχαν οι εταιρίες Felito Ltd., K. Stamatopoulos S.A., Nikotex Carpets Nikolaidis Brothers Ltd., Vamvakas S.A. και Vassilias Chritsos and Co Ltd.

Στην έκθεση συμμετείχαν πάνω από 1.400 εκθέτες από 60 χώρες, ενώ περίπου το 70% ήταν ξένοι επισκέπτες, με την πλειονότητα αυτών να προέρχεται από την Ε.Ε. (43%). Αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση επισκεπτών από τις χώρες της Μέσης Ανατολής (9%), αλλά και από την Ανατολική και Κεντρική Ασία (16%). Επίσης, σε σχέση με πέρυσι, αυξημένοι ήταν οι ενδιαφερόμενοι από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α..

«Χάρη στους ισχυρούς εκθέτες της και την πληθώρα των νέων καινοτομιών, η DΟΜΟΤΕΧ επιβεβαίωσε την φήμη της ως η κορυφαία Διεθνής Έκθεση στον κλάδο του δαπέδου. Οι εκθέτες μας έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το υψηλό επίπεδο του διεθνούς κοινού που συνάντησαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ενώ οι επισκέπτες ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην ιδιαιτέρως πλούσια γκάμα προϊόντων από όλο τον κόσμο που προσέφερε η DOMOTEX», επεσήμανε την τελευταία μέρα της έκθεσης ο Dr. Andreas Gruchow, μέλος του Δ.Σ. του διοργανωτή Εκθεσιακού Οργανισμού Deutsche Messe AG και υπεύθυνος της DOMOTEX.

Η έκθεση θα ανοίξει ξανά τις πύλες στις 12 Ιανουαρίου 2018.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος της έκθεσης DOMOTEX, για την Ελλάδα και την Κύπρο, αναφέρει ότι κάθε ενδιαφερόμενος, για να συμμετάσχει στην επόμενη έκθεση, μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλ. 210 6419041 για πληροφορίες και για την αίτηση συμμετοχής καθώς και να επισκεφθεί τις ιστοσελίδες www.domotex.de και www.german-fairs.gr