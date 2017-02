Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η πρώτη ανοιχτή εσπερίδα του Hellenic CIO Forum του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΕΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2017 με θέμα: Security Trends, the Hacking landscape and the upcoming law GDPR in practice.

Σκοπός της εσπερίδας ήταν η χαρτογράφηση του τοπίου του Information Security, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αλλαγή και ραγδαία εξέλιξη, των τάσεων και πρακτικών hacking στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και των τρόπων με τους οποίους οι εταιρείες θα πρέπει να ετοιμαστούν, να αντιδράσουν και να λειτουργήσουν σε μια επίθεση hackers ή να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον συνεχών επιθέσεων και απειλών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ανοιχτή συζήτηση και ανάλυση του General Data Protection Regulation (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ισχύσει από τον Μάιο του 2018 και είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει τα πάντα στις επιχειρήσεις και στο τρόπο που λειτουργούμε σήμερα. Στην εσπερίδα συμμετείχαν με παρουσιάσεις και ομιλίες εκπρόσωποι των: The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CERT), Διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων το νέο θεσμικό τοπίο προστασίας δεδομένων στην ΕΕ και το πεδίο εφαρμογής του (Γενικές αρχές, Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, Υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας, Εποπτικές αρχές), που αναπτύχθηκε με σκοπό την εναρμόνιση, την απλοποίηση και την επικαιροποίηση του υπάρχοντος, σε αντιστοιχία με την τεχνολογική πρόοδο, μέσω του γενικού κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων από την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη.

Στη συζήτηση που ακολούθησε όπου αναλύθηκαν οι προκλήσεις και τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ακούστηκαν οι απόψεις συμβουλευτικών εταιρειών που ειδικεύονται σε αυτά, καθώς και νομικών γραφείων. Κοινή παραδοχή ήταν η προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στο GDPR και η δυσκολία έγκαιρης προετοιμασίας από πλευράς επιχειρήσεων, που πρέπει να το αντιμετωπίσουν ως ευκαιρία αριστείας.