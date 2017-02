Οι ελληνικές εταιρίες που διεκδικούν βραβεία στα European Business Awards

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα τα αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης των European Business Awards 2016/17 sponsored by RSM κατά την οποία διακρίθηκαν οι 110 καλύτερες επιχειρήσεις της Ευρώπης λαμβάνοντας τον τιμητικό τίτλο «Ruban d’ Honneur Recipient». Πέντε ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται ανάμεσα στις 110 κορυφαίες ευρωπαϊκές.

Το γεγονός για τη χώρα μας έχει ιδιαίτερη σημασία αφού για δέκατη συνεχή χρονιά ελληνικές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν να είναι στην ελίτ των καλύτερων επιχειρήσεων της Ευρώπης. Ο θεσμός αυτός είναι ένας εξαιρετικά ποιοτικός διαγωνισμός επιχειρηματικότητας με αυστηρά και αξιοκρατικά κριτήρια που διεξάγεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εδώ και 10 χρόνια.

Οι ελληνικές εταιρίες που θα δώσουν το παρών στον τελικό στον οποίο θα διαγωνιστούν για να διεκδικήσουν το βραβείο της καλύτερης επιχείρησης της Ευρώπης στην κατηγορία που συμμετέχουν είναι οι εξής:

AB Vassilopoulos - The Business of the Year Award with Turnover of €150m or higher

Printec Group - The Business of the Year Award with Turnover of €26-150m

Coffee Island - The ELITE Award for Growth Strategy of the Year

Upstream - The ELITE Award for Growth Strategy of the Year

Nice n Easy Farm-to-Table Restaurants - The RSM Entrepreneur of the Year Award

«Οι 5 Ελληνικές εταιρίες που έχουν διακριθεί με τον τιμητικό τίτλο του Ruban d’ Honneur Recipient έχουν κατακτήσει μια θέση στην ελίτ της Ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί παρόλο που η χώρα μας δοκιμάζεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές επιχειρήσεις καταφέρνουν και διακρίνονται ανάμεσα στις καλύτερες επιχειρήσεις της Ευρώπης και αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες συνεχίζουν να δημιουργούν και να καινοτομούν.

Όλοι εμείς στην RSM Ελλάδος θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα και να την προβάλλουμε μέσω του θεσμού των European Business Awards sponsored by RSM στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα. Αξίζουν σε όλους πολλά συγχαρητήρια!», ανέφερε ο Διευθύνων

Σύμβουλος της RSM Ελλάδος κύριος Άθως Στυλιανού.

Τα European Business Awards sponsored by RSM είναι τα μοναδικά επιχειρηματικά βραβεία που αναδεικνύουν την αριστεία και τις καλές πρακτικές των επιχειρήσεων της Ευρώπης. H RSM Ελλάδος, μέλος της RSM International, του 6ου μεγαλύτερου δικτύου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο, είναι ο κύριος χορηγός και υποστηρικτής των European Business Awards sponsored by RSM για 10η συνεχή χρονιά.

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε 3 στάδια. Στο πρώτο στάδιο διακρίθηκαν 636 National Champions, ανάμεσα σε 33.000 εταιρίες που συμμετείχαν από όλη την Ευρώπη, από τις 33 Ευρωπαϊκές χώρες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Από την Ελλάδα, διακρίθηκαν 38 επιχειρήσεις που κατέκτησαν τον τίτλο του National Champion, ο οποίος τους έδωσε τη σκυτάλη για το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού. Το δεύτερο στάδιο αφορά την ανάδειξη των 110 «Ruban d’ Honneur Recipients», οι οποίοι επιλέχθηκαν από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από σημαντικούς Ευρωπαίους επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και opinion leaders, που έλαβαν, εκτός των άλλων, υπόψη και το 3λεπτο βίντεο το οποίο ετοίμασαν οι εταιρίες και ανέβασαν στο site των European Business Awards. Στην επόμενη και τελική φάση του διαγωνισμού η κριτική επιτροπή θα επιλέξει την καλύτερη ευρωπαϊκή επιχείρηση στην κάθε μία από τις έντεκα κατηγορίες, στις οποίες θα απονεμηθεί το European Business Award στις 4 Μαΐου του 2017 στο λαμπρό Gala απονομής, στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.

Παράλληλα, πραγματοποιείται η ψηφοφορία του κοινού η οποία θα αναδείξει τον National Public Champion, δηλαδή την εταιρία που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους του κοινού στην κάθε χώρα. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 6 Μαρτίου 2017 και στη συνέχεια η ψηφοφορία θα συνεχιστεί ανάμεσα στις 33 εταιρίες – μια από κάθε χώρα – σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο για την ανάδειξη του European Public Champion.