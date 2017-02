Σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν από τις εργασίες του 6ου ετήσιου συνεδρίου του Hellenic CIO Forum του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, με θέμα «CIO in a Disruptive Environment». Μεταξύ άλλων σημειώθηκε πως όλο και περισσότεροι οργανισμοί στην Ευρώπη έχουν αναγνωρίσει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Mετά τις εισαγωγικές ομιλίες των Διονύση Μυρτίδη, αντιπροέδρου της Δ.Ε. του ΕΙΠ και Ξενοφώντα Λιαπάκη, προέδρου της Ο.Ε. του Hellenic CIO Forum, ο πρώτος Keynote Speaker, Francois Jolles, Director, Global Information Systems/CIO της IUCN, μίλησε για τον εξελισσόμενο ρόλο του CIO στον ψηφιακό κόσμο. Στη συνέχεια, στο πρώτο panel του συνεδρίου, συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις της τεχνολογίας, οι μελλοντικές τάσεις και προβλέψεις και ο τρόπος που κάθε εταιρεία τις ερμηνεύει, καθώς και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, με συντονιστή τον Κώστα Καμποσιώρα - Accenture Greece Technology Lead. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Δημήτρης Θεοδοσόπουλος - Cloud & Enterprise Business Group Lead στη Microsoft, Νίκος Μανιάτης - Διευθυντής Πωλήσεων της ΙΒΜ για την Ελλάδα και την Κύπρο, Νίκος Μελισσουργός - Commercial & Public Sector Sales Manager στην HP, Κωνσταντίνος Μπαχάς - Presales Manager στη SAS, Σταύρος Φωτιάδης - Enterprise Architect - Technical Customer Advisor στην Oracle. Συζητήθηκε ακόμα η επιρροή των νέων τεχνολογιών στην κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων, ο μετασχηματισμός των δεξιοτήτων πληροφορικής που απαιτούν αυτές οι τεχνολογίες και ο νέος ρόλος του CIO σε αυτό το περιβάλλον, αλλά και η επίδραση της κρίσης στη χώρα μας στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Στο 2ο μέρος του συνεδρίου παρουσιάστηκαν περιπτώσεις ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, με συντονιστή τον Λεωνίδα Κωβαίο – Partner & IT Advisory Services Leader στην EY, μίλησαν οι Oren Seliger - IT Theater Leader EMEAR South στη Cisco, Χάρης Τράμπας – Διευθυντής Marketing & Πωλήσεων της Xerox, Ευθύμιος Μπέκας - Υποδιευθυντής, Διεύθυνσης Συστημάτων Πληροφορικής της Alpha Bank και Γιάννης Παπίδης - Διεύθυνση IT Digitalization & Innovation του Ομίλου ΟΤΕ.

Ο τελευταίος Keynote Speaker, Steven Frantzen, Senior Vice President, EMEA Region, MD CEMA Region, IDC, τόνισε ότι η υιοθέτηση των αναδυόμενων τεχνολογιών (3η Πλατφόρμα, Επιταχυντές Καινοτομίας) επιταχύνεται με δραματικές συνέπειες στους περισσότερους κλάδους. Η IDC προβλέπει ότι από το 2019, οι τεχνολογίες και υπηρεσίες της 3ης πλατφόρμας θα καλύπτουν πάνω από το 70% των ΙΤ δαπανών στην Ευρώπη.

Στην πραγματικότητα, έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο καμπής - για τα επόμενα τρία χρόνια, θα δούμε μια στροφή του ψηφιακού μετασχηματισμού προς μια μακροοικονομική κλίμακα, καθώς πολλές παγκόσμιες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν περισσότερο από το ήμισυ του τζίρου τους από ψηφιακές υπηρεσίες (προσφορές, λειτουργίες και δίκτυα προμηθειών, διανομής, και πελατών). Μόνο για την Ευρώπη, προβλέπεται ότι από το 2020, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 40% των επιχειρήσεων του ευρωπαϊκού FTSE500, θα εξαρτάται από την ικανότητά τους να δημιουργούν ψηφιακά ενισχυμένα προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός σηματοδοτεί, ολοένα και περισσότερο, αλλαγή του ρόλου και του προφίλ του ίδιου του Διευθύνοντος Συμβούλου, που θα απαιτεί ένα περισσότερο τεχνολογικό προφίλ. Ως εκ τούτου αναμένεται ότι μέχρι το 2020, το ένα τρίτο των CEOs και COOs της ευρωπαϊκών εταιρειών του FT500 θα έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικό ρόλο στο χώρο της τεχνολογίας. Επιπλέον, οι εταιρείες δημιουργούν νέους ρόλους, συμπεριλαμβανομένου του CDO (Chief Digital Officer) ή ενδυνάμωση των CIOs (Chief Information Officer), COOs (Chief Operations Officer)και CMOs (Chief Marketing Officer) ώστε να ηγηθούν στην ψηφιακή στρατηγική.

Οι κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες αντιμετωπίζουν, επίσης, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με τη δημιουργία νέων μονάδων που επικεντρώνονται σε αυτή τη στρατηγική και τα εργαστήρια καινοτομίας, ώστε να δημιουργήσουν νέες εμπειρίες για τους πελάτες τους (π.χ. μέσω AR/VR), αντιμετωπίζοντας τα δεδομένα ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο που δημιουργεί νέες πηγές εσόδων (χρησιμοποιούν την πληροφορία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα), ή αναζητώντας γνωστικές λύσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI/cognitive solutions) για τη δημιουργία νέας αξίας και υιοθετώντας το cloud.

Εντυπωσιακή ήταν η πρόβλεψη για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του κλάδου των ΤΠΕ, το οποίο αποκαλείται 4η Πλατφόρμα, που θεωρείται ως η τομή της τεχνολογίας με το ανθρώπινο σώμα, με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο ανθρώπινο βιοσύστημα και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την κατασκευή βιολογικών συστημάτων. Η αποστολή της 4ης Πλατφόρμας είναι αυτό που αποκαλείται «augmented humanity». Από την 4η πλατφόρμα αναδύονται όλων των ειδών τα ερωτήματα για τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στην ανθρωπότητα, την κοινωνία και την ηθική.

