ΕΒΕΠ: Ενημέρωση για την εγκύκλιο που αφορά στις ηλεκτρονικές πληρωμές

Για την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για τις ηλεκτρονικές πληρωμές ενημερώνει τα μέλη του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, επισημαίνοντας ότι η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές, σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Συγκεκριμένα:

1. Υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη ως εξής: "Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Ή ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ", "CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD".

2. Στην προθήκη του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από την κάθε επιχείρηση. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κατηγορίες VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται, είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας.

Με βάση τα ως άνω, η κάθε επιχείρηση πρέπει να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

Στον χώρο του ταμείου, να αναρτηθεί το σήμα της Ε.Σ.Ε.Ε. με το περιεχόμενο: "Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ", "CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD".

Στη βιτρίνα ή την είσοδο του καταστήματος να επικολλούνται τα αυτοκόλλητα των καρτών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, μαζί με το σήμα της Ε.Σ.Ε.Ε.: "Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ POS".

Περαιτέρω, καλό είναι, ακόμη και όσες επιχειρήσεις δεν έχουν POS, να αναρτήσουν το σήμα της Ε.Σ.Ε.Ε. "ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΟΜΑ POS". Βεβαίως, ενδεχομένως αυτό να πρέπει να αλλάξει, σύντομα, καθώς αναμένουμε την Υπουργική Απόφαση που προβλέπει ο νόμος 4446/2016, η οποία θα καθορίσει ποιοι κωδικοί ΚΑΔ έχουν τελικά την υποχρέωση να τηρούν POS και ποιοι όχι, οπότε, κατ’ ακολουθία, ακόμη και αυτοί που δεν διαθέτουν σήμερα POS, μπορεί εν τέλει να υποχρεωθούν να το προμηθευτούν. Ωστόσο, σύμφωνα με τελευταία δημοσιεύματα, οι εξής 12 βασικοί κλάδοι (Εστίαση-μπαρ-καφέ, Επισκευές, Εκπαίδευση, Ένδυση-υπόδηση, Ενοικιάσεις, Κομμωτήρια, Γυμναστήρια, Νομικές δραστηριότητες, Ιατρικές υπηρεσίες, Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Τυχερά παιχνίδια) θα έχουν περιθώριο, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, να εγκαταστήσουν υποχρεωτικά, τερματικά. Όσον αφορά στα μικρά καταστήματα τροφίμων, τα ψιλικατζίδικα και τα μπακάλικα, αναμένεται να ενταχθούν στο δεύτερο "κύμα" επιχειρήσεων, που θα πρέπει να εγκαταστήσουν POS, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί πως η αύξηση των συναλλαγών τον Ιανουάριο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, είναι περίπου 50%, ενώ η αύξηση του τζίρου είναι περίπου 30%, γεγονός που σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες προσχωρούν στο κίνημα του "πλαστικού χρήματος". Επίσης, στοιχεία από τις τράπεζες δείχνουν ότι, εάν συγκρίνουμε τον τζίρο σε σημεία που είχαν και πέρυσι τερματικά, η αύξηση των συναλλαγών είναι 33% και του τζίρου 16%, εξέλιξη που σημαίνει ότι, σημαντικό ποσοστό της αύξησης προέρχεται από σημεία που απέκτησαν POS μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Από τη ζήτηση για νέα τερματικά διαπιστώνεται, επίσης, ότι ικανό ποσοστό προέρχεται από ελεύθερους επαγγελματίες. Ενδεικτικά, εκτιμάται ότι, ποσοστό 23%-25% των νέων τερματικών τον Ιανουάριο του 2017 είναι από ελεύθερους επαγγελματίες, όταν για όλο το 2015 και το 2016, το ποσοστό αυτό ήταν 12%-13% και πριν από το 2015 ήταν μόλις 5%-7%. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι την τελευταία διετία, ο τζίρος μέσω POS αυξήθηκε κατά 136%. Για το 2017, οι τράπεζες εκτιμούν ότι οι συναλλαγές με "πλαστικό χρήμα" θα ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ από 15 δισ. ευρώ που ήταν το 2016.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του νέου περιβάλλοντος που διαμορφώνεται στην αγορά πληρωμών στη χώρα μας, είναι ότι οι πολίτες επιλέγουν την τεχνολογία των ανέπαφων πληρωμών για τις αγορές τους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ανέπαφες συναλλαγές σημείωσαν, το 2016, αύξηση κατά 1.345%, σε σύγκριση με το 2015. Η τάση αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τον αριθμό των POS ανέπαφων πληρωμών, ο οποίος έφτασε τις 220.000 συνολικά τερματικά την προηγούμενη χρονιά. Η υψηλότερη διείσδυση των ανέπαφων συναλλαγών καταγράφεται στα καταστήματα παιχνιδιών και ειδών hobby (63%), στα φαρμακεία (34%), τα βενζινάδικα (25%), τα καταστήματα τροφίμων και super market (20%), καθώς και τα καταστήματα ειδών ένδυσης (18%). Συμπερασματικά, είναι πλέον γεγονός πως το "ψηφιακό πορτοφόλι" μπήκε στη ζωή μας, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα υποκαθιστούν πλέον την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, οι ανέπαφες πληρωμές αυξάνονται καθημερινά και οι τράπεζες προχωρούν στο λανσάρισμα προϊόντων, που είναι συμβατά με της νέας γενιάς πληρωμές.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: "…οι τελευταίες εξελίξεις δικαιώνουν την εκτίμηση πως, αφενός η δυναμική του "πλαστικού χρήματος" είναι πολλαπλάσια, αφετέρου μία συγκροτημένη κυβερνητική πολιτική για τη διάδοση των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα μπορούσε να μειώσει εν μέρει το υφεσιακό αποτέλεσμα των δυσβάσταχτων φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς μία ετήσια αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών της τάξης του 10%, προσθέτει περίπου 0,2%, κατά μέσο όρο, στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του Α.Ε.Π. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε επανειλημμένως εκφράσει το αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας για "χαλάρωση" των τραπεζικών χρεώσεων και προμηθειών, που αφορούν στις σχετικές συναλλαγές μας. Ομολογουμένως, οι χρεώσεις από τις τράπεζες είναι υπερβολικές, συνεχώς πληθαίνουν και πολλές φορές το κόστος της χρέωσης αποτελεί τροχοπέδη για τη μαζικοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ακόμη, εφιστώ την προσοχή στους συναδέλφους μου, να επιλέγουν παρόχους πληρωμών και μηχανημάτων POS από την ελληνική αγορά και να μην πιστεύουν τους καλοθελητές και τους επιτηδείους που τους δελεάζουν να απευθυνθούν σε ξένες Τράπεζες για εκκαθάριση των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους εκτός της χώρας, καθώς οι πρακτικές αυτές παρακάμπτουν τα "capital controls" και άρα είναι παράνομες, φέρνοντας τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με εξοντωτικά πρόστιμα. Τέλος, υπενθυμίζω ότι η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας έχουν αναπτύξει την καινοτόμο δράση, με τίτλο "Feel Safe" στο e-commerce, με στόχο την προφύλαξη του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, αλλά και των καταναλωτών από φαινόμενα διαδικτυακής απάτης. Πρόκειται για μία εφαρμογή, που εύκολα μπορεί ο καθένας να "κατεβάσει" στο κινητό του τηλέφωνο ή στο tablet…".