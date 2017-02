Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ: Στην κορυφή των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων

Για ένατη χρονιά παρέμεινε η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ η ηγέτιδα εταιρία στο χώρο διαχείρισης, Αμοιβαίων Κεφαλαίων και θεσμικών χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε 3,4 δισεκατομμύρια Ευρώ.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, τα υπό διαχείριση Αμοιβαία Κεφάλαια με μερίδιο αγοράς 38,32% και ενεργητικό 2,46 δις ευρώ ανταποκρίθηκαν στις προκλήσεις της αγοράς και τις προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για το διάστημα 01/01/2016-31/12/2016, η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ κατέλαβε:

- Την πρώτη θέση στο σύνολο των 259 Α/Κ πέτυχε το EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe με απόδοση +29.24%

- Τις τρεις πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Funds of Funds Μικτών κατέκτησαν το EUROBANK I (LF) Fund of Funds – Balanced Blend US με απόδοση +6.88%, το EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global με απόδοση +5.96% και το PRIVATE BANKING CLASS (LF)Fund of Funds – Global High με απόδοση +5.08%.

- Την πρώτη θέση στην κατηγορία των Funds of Funds Ομολογιακών πέτυχε το EUROBANK I (LF) FoF – Dynamic Fixed Income με απόδοση +8.85%

- Την πρώτη θέση στην κατηγορία Διαχείρισης Διαθεσίμων με απόδοση +7.15% πέτυχε το EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund

- Τις δύο πρώτες θέσεις στην κατηγορία Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών κατέκτησαν το EUROBANK I (LF) Equity – Global Equities με απόδοση 9.80% και το INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού με απόδοση +8.80%.

Ο κ. Θεοφάνης Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δήλωσε σχετικά: «Τα παραπάνω αποτελέσματα αναδεικνύουν την ικανότητα των διαχειριστών μας, τη συνεχή προσπάθεια και την προσήλωσή μας στην ποιότητα του διαχειριστικού αποτελέσματος, καθώς και στη σημασία που δίνουμε στη συνέπεια και την εξυπηρέτηση προς τους πελάτες που μας εμπιστεύονται.»