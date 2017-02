SAP: Στις 11 Απριλίου το SAP Forum Athens 2017

Με θέμα Digital Business: Tomorrow is already here και τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η SAP Hellas διοργανώνει για μια ακόμη χρονιά το SAP Forum Athens 2017 τηνΤρίτη 11 Απριλίου 2017 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η φετινή διοργάνωση έχει στόχο να παρουσιάσει τις αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή πραγματικότητα και να αναδείξει τις λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν στο νέο περιβάλλον που έχει ήδη διαμορφωθεί.