Στο Γιοχάνεσμπουργκ ο διαγωνισμός Future Agro Challenge

Στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής θα διεξαχθεί φέτος ο ετήσιος διεθνής επιχειρηματικός διαγωνισμός Future Agro Challenge (FAC), μια πρωτοβουλία της ελληνικής οργάνωσης Industry Disruptors – Game Changers (ΙD – GC), που απευθύνεται σε startups στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα και έχει ως βασικό του στόχο την υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα, της οικονομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό.

Ο διαγωνισμός Future Agro Challenge (FAC) ενώνει τις δυνάμεις του με τον παγκόσμιο οργανισμό Securing Water for Food: A Grand Challenge for Development και συνδιοργανώνουν το πρώτο αγροεπιχειρηματικό συνέδριο με τίτλο Global Agripreneurs Summit 2017, το οποίο θα διεξαχθεί επίσης στο Γιοχάνεσμπουργκ από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου. Πρόκειται για ένα τετραήμερο event που συνδέει καινοτόμους επιχειρηματίες με επενδυτές και ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα των τροφίμων και του agribusiness.

Σε δήλωσή της η Carla Tanas, συνιδρυτής της ελληνικής οργάνωσης Industry Distruptors – Game Changers (ΙD – GC), αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η συνεργασία της Industry Disruptors – Game Changers (ΙD – GC) με τον παγκόσμιο οργανισμό Securing Water for Food: A Grand Challenge for Development (SWFF) για την διοργάνωση του Global Agripreneurs Summit 2017 αποτελεί μια μεγάλη πρωτιά.

Το SWFF είναι ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους αγρότες σε όλο τον κόσμο να καλλιεργήσουν περισσότερα τρόφιμα χρησιμοποιώντας λιγότερο νερό, για να ενισχύσει την αποθήκευση νερού και τη βελτίωση της χρήσης των υφάλμυρο νερό και το έδαφος για την παραγωγή τροφίμων».

«Η πρόκληση της αύξησης της παραγωγής τροφίμων για να θραφεί ο διαρκώς αυξανόμενος πληθυσμός της γης, όπως και η ανάγκη για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και καινοτόμων πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή», υπογραμμίζει η Tanas.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το γεγονός πως ο ετήσιος διεθνής διαγωνισμός Future Agro Challenge (FAC), διεξάγεται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας (GEC). Το GEC αποτελεί μια διεθνή γιορτή της επιχειρηματικότητας, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκπροσώπους του GEN, επιχειρηματίες, επενδυτές, ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους ηγέτες από 160 χώρες του κόσμου. Έτσι αποκτά ιδιαίτερη σημασία ότι ο θεσμός Future Agro Challenge, που ξεκίνησε από την ελληνική οργάνωση Industry Disruptors – Game Changers (ΙD – GC), θα δώσει εκεί το παρόν με συνολικά πενήντα innovators παγκόσμιας κλάσης στα τρόφιμα, την αγροτική τεχνολογία και τη γεωργία, οι οποίοι θα διαγωνιστούν για τον τίτλο του «Αγρο-Επιχειρηματία της Χρονιάς» και δυνητικές επενδύσεις έως 1 εκατ. Ευρώ.

Στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό FAC, η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί από την ελληνική εταιρία CityCrop. Η CityCrop θα παρουσιάσει το ανανεωμένο της προϊόν, έναν έξυπνο κήπο εσωτερικού χώρου, ο οποίος δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να καλλιεργούν χωρίς φυτοφάρμακα λαχανικά, βότανα και φρούτα, όλο τον χρόνο, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου θα υπάρχουν παράλληλες δραστηριότητες, όπως:

- παρουσίαση πρωτοπόρων προϊόντων και λύσεων από 50 καινοτόμες εταιρίες που θα εκθέτουν τα προϊόντα τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για το σκοπό αυτό (innovation marketplace)

- speed networking και πραγματοποίηση one to one συναντήσεων επενδυτών και startup εταιριών

-training boot camps των νεοφυών επιχειρηματιών

Το συνέδριο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την προσοχή μεγάλων επενδυτικών funds όπως το Soros Economic Fund, το Intellectual Ventures, το African Agriculture Fund, το Εuropean Business Angels Network (EBAN).