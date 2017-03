Ο παλμός της ΝΑ Ευρώπης χτυπά στην Ελλάδα

Μπορεί η Ελλάδα να αναπτυχθεί ως επιχειρηματικό, εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης; Ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιες οι προοπτικές ανάπτυξης από μεγάλες επενδύσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου αυτού; Ποιες είναι οι βέλτιστες αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές;

Σημαντικοί ομιλητές αναλύουν τη στρατηγική θέση της Ελλάδας στην εσπερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ) της ΕΕΔΕ. Μεταξύ αυτών οι Παναγιώτης Κουρουμπλής, Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος Ν.Δ. πρώην υπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Διονύσης Χιώνης, καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Michael Pinedo, Professor of Operations Management in the Department of Information, Operations and Management Sciences, New York University Leonard N. Stern School of Business, Σταμάτης Ανδριανόπουλος, Ιδρυτής και Executive Consultant, PLANNING Α.Ε., Νικόλαος Ροδόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Logistics, Χρήστος Λαμπρίδης, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του ΥΝΑΝΠ, Τάσος Βαμβακίδης, Εμπορικός Διευθυντής, Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (ΣΕΠ), Καλλίνικος Καλλίνικος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Goldair Cargo A.E.

Η εκδήλωση, που είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 16:00 στο Πλωτό Μουσείο "Hellas Liberty" (Ακτή Βασιλειάδη -Πύλη 2, Πειραιάς) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Επίσης, πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρίας Logistics.

