Η Amstel Radler στηρίζει την Ελληνική μόδα

Η Amstel Radler, η μπύρα με χυμό από ελληνικά λεμόνια και μόλις 2% αλκοόλ, είναι ο επίσημος χορηγός των New Designers Awards, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 2 Απριλίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο της 21ης Διεθνούς Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, Athens Xclusive Designers Week.

Μόδα, happenings, νέες δημιουργίες, πρωτοποριακά στυλ, νέοι σχεδιαστές, VIPs και πολλές ακόμα λαμπερές προσωπικότητες από το χώρο της μόδας, της ομορφιάς και του επιχειρηματικού χώρου θα βρίσκονται εκεί! Το ίδιο και η Amstel Radler, με 12 νέους σχεδιαστές που θα διεκδικήσουν 4 βραβεία by Amstel Radler.

Η Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από σημαντικούς επιχειρηματίες του χώρου της μόδας, σχεδιαστές και εκπροσώπους των media, θα αξιολογήσει τη δουλειά τους και θα βραβεύσει 3 νικητές.

Όσον αφορά τον 4ο νικητή, το ρόλο των κριτών θα παίξει το κοινό: με πρωτοβουλία της Amstel Radler, οι 12 σχεδιαστές συνεργάζονται με 12 bloggers, και παρουσιάζουν την έμπνευσή τους στο ειδικά διαμορφωμένο site www.whenlifegivesyoulemons.gr. Εκεί, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ψηφίσουν την αγαπημένη τους δημιουργία, καθώς έχουν και τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσουν τις συμμετοχές τους, προσκαλώντας και τους φίλους τους να ψηφίσουν.

5 νικητές θα λάβουν 5 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσουν από κοντά τις επιδείξεις των Νέων Σχεδιαστών, καθώς και τη λαμπερή απονομή New Designers Awards by Amstel Radler, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.

When Life gives you Lemons… Amstel Radler takes you to Fashion Shows!