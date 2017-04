Ολική ανακαίνιση των Myconian Imperial Resort και Myconian Royal Resort

Τα πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα Myconian Imperial Resort και Myconian Royal Resort της Myconian Collection of Hotels, Resorts & Villas στο νησί της Μυκόνου είναι πλέον ριζικώς ανακαινισμένα.

Και τα δύο ξενοδοχειακά συγκροτήματα είναι μέλη των The Leading Hotels of the World και διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στην αγορά των πολυτελών καταλυμάτων, πράγμα που τους δίνει τη δυνατότητα να ικανοποιούν πλήρως τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολυταξιδεμένων πελατών κορυφαίων ξενοδοχείων και άλλων πολυτελών καταλυμάτων, φθάνοντας σε νέα, πρωτοφανή ύψη σύγχρονης φιλοξενίας.

Η ανακαίνιση περιελάμβανε τον ολικό επανασχεδιασμό, την αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση των υποδομών σε όλα τα δωμάτια και τους κοινούς χώρους των δύο ξενοδοχείων, τα οποία διαθέτουν μαγευτική θέα στο Αιγαίο από εντυπωσιακές πισίνες και ιδιωτικές βεράντες πάνω από την ειδυλλιακή παραλία της Ελιάς, που φημίζεται για την ψιλή άμμο και τα κρυστάλλινα νερά της.

Τα δύο άρτια αναβαθμισμένα ξενοδοχεία διαθέτουν συνολικά 203 σικ δωμάτια, 20 μεγαλόπρεπες πολυτελείς σουίτες, επτά γκουρμέ εστιατόρια με μπαρ, ανοιχτές πισίνες, αίθουσες fitness, κέντρα σπα και ευεξίας με πολυάριθμες μπουτίκ που διαθέτουν δημιουργίες σύγχρονων Ελλήνων σχεδιαστών για την παραλία, καθώς και οκτώ πολυλειτουργικές αίθουσες με απαράμιλλη θέα στη θάλασσα και εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην υποστήριξη συνεδρίων.

Αυτό το εκπληκτικό τοπίο αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για εκδηλώσεις και διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, καθώς οι 15 διαφορετικοί, εντυπωσιακοί χώροι μπορούν να φιλοξενήσουν από μια αξέχαστη εκδήλωση για το γάμο σας ή έναν μοναδικό εορτασμό της επετείου σας μέχρι εταιρικές εκδηλώσεις και συνέδρια ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.

Το ελληνικό τοπίο αναδεικνύεται μέσα από την ανάμιξη της πέτρας με τολευκό ξύλο, τις αντιθέσεις των χρωμάτων και τα διακοσμητικά στοιχεία που λειτουργούν ως παγκόσμιες πολιτισμικές γέφυρες. Ο επισκέπτης βιώνει την ελευθερία των πολλαπλών αισθητικών επιλογών και κατακτά το αιώνιο καλοκαίρι με τους δικούς του όρους.

Στο Myconian Royal Resort, η παραδοσιακή κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα συναντά το σήμερα. Ο χώρος αποτελεί ένα σμιλεμένο τοπίο, μια σύγχρονη αισθητική αναδημιουργία των παραδοσιακών σοκακιών της Μυκόνου. Το σύνηθες ψεύτικο φολκλόρ δίνει τη θέση του στην αναβίωση των στοιχείων εκείνων που συγκροτούν την ουσία της κυκλαδικής φύσης και φιλοξενίας.

Κάθε χώρος, απλό δωμάτιο και σουίτα γίνεται ένα παράθυροστο Αιγαίο, ένας δρόμος για τον κοσμοπολίτικο ελληνισμό. Το λευκό χρώμα στο ανάγλυφο των τοίχων δένει με το ψημένο από την αλμύρα ξύλο και τη χρωματική ανάλυσητου ελληνικού καλοκαιρού, των υφασμάτων και των ταπισερί. Το Myconian Royal Resort είναι ένας χώρος που ξυπνά τις αισθήσεις και μεταμορφώνει τις διακοπές σας σε μια μοναδική αισθητική και συναισθηματική εμπειρία ενός εσωτερικού ταξιδιού.

Τα Myconian Royal Resort και Myconian Imperial Resort ανήκουν στη Myconian Collection Hotels & Resorts, μια οικογενειακή επιχείρηση με εννέα κορυφαία πολυτελή ξενοδοχεία στη Μύκονο που προσφέρουν στους ταξιδιώτες μια επιλογή από υπέροχες τοποθεσίες, υπερσύγχρονα κέντρα σπα Thalasso, γκουρμέ εστιατόρια και χώρους διοργάνωσης γάμων και συνεδρίων υψηλού επιπέδου.