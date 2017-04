Όμιλος Σαββίδη: Να συνδιαμορφώσουμε ένα φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης για τον ΟΛΘ

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η κοινοπραξία του γερμανικού επενδυτικού ομίλου Deutsche Invest EquityPartners GmbH, της Terminal Link SAS του ομίλου CMA-CGM και Belterra Investments LTD είναι εκείνη που πλειοδότησε στον διεθνή διαγωνισμό για τον ΟΛΘ» αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας των συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη Belterra Investments LTD (εταιρεία της κοινοπραξίας Deutsche Invest Equity Partners GmbH/TerminaLink SAS/Belterra Investments LTD) σχετικά με την ανάδειξη από το ΤΑΙΠΕΔ του προτιμητέου επενδυτή για το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.