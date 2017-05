Στη Λευκωσία το Επιχειρηματικό Φόρουμ της EBRD

Άνθρωποι από το χώρο της οικονομίας αλλά και της πολιτικής θα δώσουν το παρών στο Επιχειρηματικό Φόρουμ που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με αφορμή την 26η Ετήσια Γενική Συνέλευσή της, που διεξάγεται φέτος στη Λευκωσία, στις 9 – 11 Μαΐου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως η Eurobank Κύπρου είναι ο μεγάλος χορηγός (flagship forum partner) της φετινής διοργάνωσης της EBRD στην Κύπρο.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Κύπρος φιλοξενεί μια τόσο σημαντική διεθνούς Χρηματοοικονομικού Οργανισμού διοργάνωση, με ευρεία συμμετοχή κορυφαίων αξιωματούχων και εκπροσώπων φορέων από όλο τον κόσμο. Κύριο θέμα του φετινού Επιχειρηματικού Φόρουμ της EBRD, είναι η «Στόχευση στην Πράσινη και Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη – Αντιμετωπίζοντας Περιφερειακές και Παγκόσμιες Προκλήσεις».

Το Φόρουμ περιλαμβάνει συναφείς Ομάδες Συζήτησης, Παρουσιάσεις Επενδυτικών Ευκαιριών «Investment Outlook Sessions», συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου ως φιλοξενούσας χώρας και πλήθος συναντήσεων δικτύωσης και άλλων εκδηλώσεων με επίκεντρο τις χώρες όπου επικεντρώνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον της Τράπεζας.

Για την Κύπρο, ως φιλοξενούσα χώρα, έχει προγραμματιστεί να γίνει ειδική Παρουσίαση Επενδυτικών Ευκαιριών (Cyprus Investment Outlook Session) που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου του 2017. Στη παρουσίαση θα προβληθούν ευκαιρίες και χαρακτηριστικά της κυπριακής οικονομίας, η στρατηγική θέση της Κύπρου, το φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, το μοντέρνο νομικό και φορολογικό πλαίσιο, το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό και ασφαλώς το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία είναι ένας δυναμικός και ασφαλής επενδυτικός προορισμός.

Την Τετάρτη 10 Μαΐου διοργανώνεται ειδικό πάνελ για την Ελλάδα, με θέμα «Αναζωογόνηση επενδύσεων, για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη», σε μια καθοριστική συγκυρία για την ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας θα συμμετέχει την Τετάρτη 11 Μαΐου ως ομιλητής σε πάνελ, με θέμα «Ο τραπεζικός κλάδος σε ανάκαμψη; Ο χρηματοπιστωτικός τομέας μετά την κρίση» (Banking on full recovery? The financial sector post - crisis).

Εννέα χρόνια μετά το ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η βιωσιμότητα, η ευελιξία και οι προκλήσεις του τραπεζικού συστήματος και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα, αποφεύγοντας όμως τις υπερβολές του παρελθόντος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει πάνελ που φιλοξενεί η Eurobank Κύπρου με θέμα «Οι προοπτικές της ναυτιλίας στην Κύπρο», με συντονιστή τον επικεφαλής οικονομολόγο του Ομίλου Eurobank κ. Πλάτωνα Μονοκρούσο με τη συμμετοχή του υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Δικτύων της Κύπρου Μ. Δημητριάδης.

Στόχος είναι να προβληθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η Κύπρος στη διεθνή βιομηχανία μεταφορών σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου η ναυτιλία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, διατηρώντας όμως ρόλο κλειδί για την παγκόσμια οικονομία. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τρόποι με τους οποίους η Κύπρος διεκολύνει τους επιχειρηματίες στον κλάδο της ναυτιλίας καθώς και οι υπηρεσίες one – stop shop.