Η ΑΒ Βασιλόπουλος ανάμεσα στις 12 καλύτερες επιχειρήσεις της Ευρώπης

Πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 4 Μαΐου 2017, η 10η τελετή απονομής των European Business Awards sponsored by RSM, η οποία φέτος έλαβε χώρα στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.

Κατά τη διάρκεια της λαμπρής τελετής απονομής των European Business Awards 2016/17 sponsored by RSM ανακοινώθηκαν οι νικητές για κάθε μια από τις 11 επίσημες κατηγορίες των βραβείων καθώς και ο νικητής της ψηφοφορίας του κοινού European Public Champion. Η επιτυχημένη πορεία που επιδεικνύει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στο θεσμό αυτό συνεχίστηκε και φέτος. Ανάμεσα στις 12 ευρωπαϊκές εταιρίες που διακρίθηκαν στον τελικό βραβεύτηκε και μια Ελληνική.

Το βραβείο “The Business of the Year Award with Turnover of €150 million or higher” απονεμήθηκε στην εταιρία AB Βασιλόπουλος, για την επίδειξη εξαιρετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, δυναμικής και καινοτόμας ανάπτυξης καθώς και την κατοχή του ηγετικού ρόλου στον κλάδο της.

Παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό, οι κριτές αναγνώρισαν στην AB Βασιλόπουλος την επιχειρηματική ευρηματικότητα, την δεοντολογική της φιλοσοφία και την επιτυχημένη και σταθερά ανοδική οικονομική της πορεία. Ως αποτέλεσμα, οι επίτιμοι κριτές των βραβείων την ξεχώρισαν ως την καλύτερη ανάμεσα στις 10 επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη που είχαν φτάσει στον τελικό στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Ο Άθως Στυλιανού, Διευθύνων Σύμβουλος της RSM Ελλάδος, αναφέρει: «Θερμά συγχαρητήρια στην εταιρία ΑΒ Βασιλόπουλος που κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο του European Business Award sponsored by RSM στην κατηγορία “Business of the Year Award” και να ξεχωρίσει ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές εταιρίες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Η διάκριση αυτή αποτελεί απόδειξη της δυναμικής της πορείας και επιβράβευση του αναπτυξιακού της προσανατολισμού. Είμαστε περήφανοι που οι Ελληνικές εταιρίες ξεχώρισαν και πάλι σε αυτόν τον σημαντικό διαγωνισμό υψηλού κύρους. Συγχαίρουμε και τις 6 ελληνικές επιχειρήσεις που κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό και να εκπροσωπήσουν την χώρα μας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελούν λαμπρά παραδείγματα της ποιότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας».

Ο Adrian Tripp, Διευθύνων Σύμβουλος των European Business Awards 2016/17 sponsored by RSM, πρόσθεσε: “Οι 110 φιναλίστ των European Business Awards sponsored by RSM, αποτελούν τις καλύτερες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Για να φτάσουν ως εδώ σημαίνει πως έχουν επιδείξει καινοτομία, ηθική και οικονομική ευημερία και αποτελούν λαμπρά παραδείγματα της ανάπτυξης που μπορούν να επιτύχουν οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μέσα σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσμιο επιχειρησιακό περιβάλλον. Μαζί δημιουργούν ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας”.

Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν περίπου 33.000 εταιρίες από 34 χώρες, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αριθμό των περσινών συμμετοχών και αυξάνοντας τον ανταγωνισμό σημαντικά.

Οι εταιρείες αναδείχτηκαν μέσα από μία διαδικασία αποτελούμενη από πολλά στάδια αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν κριτές διεθνούς κύρους προερχόμενοι από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο. Οι υποψήφιες εταιρείες αξιολογήθηκαν μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δεικτών, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία διαγωνίζονταν, συμπεριλαμβανομένων της καινοτομίας, της ηθικής και του διεθνούς προσανατολισμού.

Εντυπωσιακή και φέτος ήταν η επίδοση των ελληνικών εταιριών όπου από τις 38 ελληνικές εταιρίες οι οποίες είχαν διακριθεί στην πρώτη φάση του διαγωνισμού ως National Champions, οι 5 αναδείχθηκαν ως φιναλίστ και κατατάχθηκαν ανάμεσα στις 10 καλύτερες εταιρίες της Ευρώπης στην κατηγορία στην οποία διαγωνίστηκαν, κατακτώντας τον τιμητικό τίτλο Ruban d’ Honneur. Αυτές είναι οι: ΑΒ Βασιλόπουλος, Printec Group, Coffee Island, Upstream, Nice and Easy Farm-to-Table Restaurants.

Η εταιρία η οποία κατάφερε να συλλέξει τις περισσότερες ψήφους του κοινού στη χώρα μας και να διακριθεί ως National Public Champion είναι η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας στην τελική φάση του διαγωνισμού διεκδικώντας τον τίτλο του European Public Champion ανάμεσα στις 34 χώρες που συμμετέχουν στα βραβεία.

Τα European Business Awards sponsored by RSM είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός θεσμός, ο οποίος αναγνωρίζει και επιβραβεύει την επιχειρηματικότητα, τις καλές πρακτικές και την καινοτομία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριος χορηγός και ενεργός υποστηρικτής των βραβείων είναι η RSM, το 6ο μεγαλύτερο δίκτυο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο.

Η RSM Ελλάδος υποστηρίζει ενεργά το θεσμό στοχεύοντας στην προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας παρέχοντας στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, αφιλοκερδώς, συνολική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού, με σκοπό την προβολή και ανάδειξή τους πανευρωπαϊκά.

Μέσα από την προσπάθεια αυτή, η RSM έχει ως στόχο την ανάδειξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και των βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών μέσω των οποίων παράγεται αξία τόσο για τους μετόχους όσο και για τους εργαζόμενους και την κοινωνία.