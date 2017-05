Β2Β επαφές ελληνικών εισηγμένων και γερμανικών επενδυτικών οίκων στη Φρανκφούρτη

B2B συναντήσεις μεταξύ ελληνικών εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και γερμανικών επενδυτικών οίκων, καθώς και επαφές μεταξύ θεσμικών επενδυτών με στελέχη του ελληνικού επιχειρείν, αλλά και με παράγοντες του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας και της Γερμανίας, οργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Οικονομικού Συνεδρίου με θέμα: “A GLIMPSE INTO EUROPE’S FINANCIAL LANDSCAPE – GREECE: A COMEBACK TO THE FINANCIAL MARKETS?”, το οποίο διοργανώνεται από το Economist, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, στις 31 Μαΐου, στη Φρανκφούρτη. Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι οι συμμετέχοντες σε αυτό να εκτιμήσουν το πότε και υπό ποιες συνθήκες η Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει στις αγορές.