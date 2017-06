Οι γυναίκες στην ηγεσία και την επιχειρηματικότητα

Η εποχή για καριέρα των γυναικών στη ΕΕ δεν ήταν ποτέ καλύτερη από ό,τι σήμερα! Με αυτή την αισιόδοξη διαπίστωση έκλεισε την ομιλία της στο 7ο συνέδριο «Women on Leadership η Ελληνίδα Dr. Virginia Green, Μάνατζερ της χρονιάς για το 2014 στη Γερμανία. Η κ. Green μίλησε για το πώς η ψηφιακή τεχνολογία μεταβάλλει και τον γυναικείο κόσμο εργασίας. Όπως ανέφερε, ωστόσο, στην ειδική κατάταξη των επιχειρηματιών-γυναικών (του περιοδικού Fortune) με τις 50 ισχυρότερες γυναίκες στην αμερικανική βιομηχανία, προκύπτει ότι προέχει στις ΗΠΑ η τόλμη, αλλά προστίθεται η φαντασία, ενώ μεγάλη σημασία έχουν, αφενός, η φιλοδοξία και ο δυναμισμός και, αφετέρου, η δεξιότητα που διαθέτουν για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τον έλεγχο των οικονομικών. Όλα αυτά απουσιάζουν από την ελληνική εικόνα. Χρειάζεται δρόμος ακόμη ώστε οι ελληνίδες-επιχειρηματίες να κατακτήσουν τη θέση που πρέπει να έχουν στο διεθνή στίβο. Από τη νάλλη, εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι οι γυναίκες μάνατζερ έχουν σημαντικό ρόλο στην αναμόρφωση της εργασίας, της οικονομίας και της κοινωνίας. Αν δεν ληφθούν υπόψη και δεν αναλάβουν οι ίδιες ευθύνες στην εξέλιξη αυτή, τότε η τωρινή διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού θα έχει επιζήμια μονόπλευρη συνέχεια για την απασχόληση τους.

Η Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Άννα Δάντη, ανέφερε στην ομιλία της ότι μεταξύ 2003 και 2012 το ποσοστό επιχειρηματικότητας των γυναικών στο ενεργό εργατικό δυναμικό αυξήθηκε ελαφρώς από 10% σε 10,4%. Μιλώντας για τις δράσεις και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, αναφέρθηκε σε σημαντικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων τα Δίκτυα Ambassadors-Mentors. 270 πρεσβευτές σε 22 συμμετέχουσες χώρες, εμπνέουν τις γυναίκες όλων των ηλικιών να ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις, ενώ 200 μέντορες παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη για την ίδρυση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε 17 συμμετέχουσες χώρες. Αναφέρθηκε ακόμα εκτενώς στα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Τέλος, τόνισε ότι το ποσοστό των γυναικών στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) πρέπει να αυξηθεί και οι γυναίκες να επωφεληθούν από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Σημείωσε δε ότι αν περισσότερες γυναίκες εισέλθουν στην ψηφιακή αγορά, αυτή θα αυξηθεί κατά 9 δισ. ευρώ.

Στο συνέδριο, που διεξήχθη υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν ακόμα, από την Ξένια Κούρτογλου τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας της Focus Bari, που διεξήχθη τον Μάιο στις γυναίκες – μέλη του ΤΟΓΜΕ, με σκοπό να καταγραφούν οι σημερινές στάσεις και απόψεις για την εξέλιξη της γυναικείας ηγεσίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Μεταξύ των πολύ σημαντικών ευρημάτων, αξίζει να αναφέρουμε την άποψη που επικρατεί ότι η έννοια γυναικεία επιχειρηματικότητα ενώ χαρακτηρίζεται από το 46% (ν=250) πολύ σημαντική και απαραίτητη, το 54% τη θεωρεί άτοπη και παρωχημένη, δηλώνοντας πως η επιχειρηματικότητα δεν έχει φύλο.

Το Συνέδριο διοργάνωσε ο Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) της ΕΕΔΕ, στο πλαίσιο των ενεργειών του για την ανάπτυξη γυναικών στελεχών επιχειρήσεων, και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, με θέμα: Women on leadership: The future in business is …now.

Η πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΟΓΜΕ, Άρτεμις Λιόντα, επισήμανε στο χαιρετισμό της ότι «ζούμε στην εποχή των ανατροπών. Οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται σε αγορές που προβλέπεται να εξελιχθούν στο μέλλον, ένα μεγάλο ποσοστό κατέχει ρόλους που απειλούνται από την αυτοματοποίηση και συνεχίζουν να είναι πολύ λίγες στις υψηλές θέσεις της ιεραρχίας. Αυτό που απαιτείται είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που συναλλασσόμαστε».

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, απηύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη του συνεδρίου, αναφέροντας ότι η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εκ μέρους των γυναικών και η ενθάρρυνση συμμετοχής τους στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, συνιστά πεδίο άμεσης προτεραιότητας του έργου της ΓΓΙΦ. Επίσης, τόνισε ότι: «H ενίσχυση των προϋποθέσεων που θα ευνοήσουν τις γυναίκες να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αποτελεί σημαντική πρόκληση και αποστέλλει ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της εξισορρόπησης των σχέσεων φύλου στον κόσμο του επιχειρείν».

Στη συζήτηση που ακολούθησε για την «Κοινή συνισταμένη της πολιτικής για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα», η Γενική Γραμματέας είχε την ευκαιρία να αναφερθεί ενδεικτικά σε δράσεις της ΓΓΙΦ για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, όπως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ισότητα των Φύλων» της περιόδου 2016-2020, με άξονες προτεραιότητας, που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην προώθηση της αρχής της ισότητας στις επιχειρήσεις και στην ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Στη συζήτηση συμμετείχαν με σημαντικές παρεμβάσεις τους και οι πρώην ΓΓΙΦ, Ζέττα Μακρή, Ευγενία Τσουμάνη-Σπέντζα και Έφη Μπέκου.

Την παγκόσμια πρωτοβουλία της Google «Women Techmakers», η οποία παρέχει έμπνευση και κίνητρα στις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας παρουσίασε η Ειρήνη Τσακηρίδου, επικεφαλής του προγράμματος στην Ελλάδα Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στις leaders να εμφανίζονται σε μια πλατφόρμα ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες και να παίζουν το ρόλο των προτύπων που επηρεάζουν και ενθαρρύνουν τις επόμενες γενιές. Επίσης προσφέρει στα μέλη του προγράμματος ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες και υποτροφίες ς για βελτίωση γνώσεων στους τομείς που τους ενδιαφέρουν. Τέλος προσφέρει δικτύωση με μεγάλη δυναμική καθώς δραστηριοποιείται σε 52 χώρες και δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να επικοινωνήσουν με γυναίκες του κλάδου που δραστηριοποιούνται σε πιο ανεπτυγμένες χώρες, έχουν περισσότερες εμπειρίες και γνώσεις και είναι διαθέσιμες να τις μοιραστούν. Μίλησε ακόμα για τους WTM Greece Ambassadors, που θέλουν να βοηθήσουν και να εμπνεύσουν τις γυναίκες στην Ελλάδα και να υποστηρίξουν μια νέα γενιά τεχνολογικών και καινοτόμων ταλέντων.

Οι κλάδοι που επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση και τη ρομποτική θα παρουσιάσουν δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες, ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της ManpoewrGroup στην Ελλάδα, Φανή Κλειδά. Οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται σε αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως τον κλάδο του IT, της αρχιτεκτονικής και της μηχανικής ενώ υπερ-εκπροσωπούνται σε θέσεις διοικητικής, οικονομικής και λογιστικής υποστήριξης. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ευμάθεια των γυναικών – η επιθυμία και η ικανότητα εκμάθησης νέων δεξιοτήτων που διατηρούν μακροπρόθεσμα την επαγγελματική επάρκεια- ενθαρρύνεται ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία εξερεύνησης πρόσθετων επιλογών σταδιοδρομίας. Μόνο μία στις τέσσερις γυναίκες πραγματοποιεί «Συζητήσεις Καριέρας» με τον προϊστάμενό της με εστίαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Ηγεσίας, κατέληξε.

Όπως προέκυψε από την ενότητα που ασχολήθηκε με την Αγορά Εργασίας, η οποία μεταβάλλεται ραγδαία, η παραδοσιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας αντικαθίσταται από την ελεύθερη σχέση εργασίας, από σχέσεις έργου, που έχουν προκαθορισμένη διάρκεια και καλύπτουν απόλυτα συγκεκριμένες ανάγκες. Ακόμη όμως και οι σχέσεις εξαρτημένης εργασίας έχουν πολύ μικρότερη διάρκεια και αναμένεται ότι οι νέοι εργαζόμενοι θα υπηρετήσουν κατά μέσο όρο σε 22 διαφορετικές εταιρείες.

Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι μετατρέπονται σε ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι για να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους πρέπει να διαθέτουν την ιδιότητα της συνεχούς μάθησης και προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι σε θέση να καλύπτουν ανάγκες των εταιρειών, οι οποίες σήμερα δεν καλύπτονται, παρά την μεγάλη προσφορά εργασίας. Στις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας δεν διαφαίνεται διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την αύξηση της απασχολησιμότητας των γυναικών.

Στις υπόλοιπες ενότητες που ασχολήθηκαν με τη Γυναικεία Ηγεσία και Επιχειρηματικότητα, έγιναν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και συζητήσεις που στηρίχτηκαν κυρίως σε προσωπικά βιώματα και απόψεις.

