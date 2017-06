Δεύτερη χρονιά με θετικά οικονομικά αποτελέσματα για την Κωτσόβολος – τα «μυστικά» της επιτυχίας

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων (EBIT) ανήλθαν στα 9,5 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 14,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ρεκόρ κερδοφορίας, από το 2010 μέχρι σήμερα. Η αύξηση του κύκλου των εργασιών ανήλθε στο 11,5%, φτάνοντας στα 408 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα άγγιξαν τα 40 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις, για το οικονομικό έτος 2016/17, ανήλθαν στα 8,5 εκατ. ευρώ.

Βασικό της όπλο σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς είναι ο όγκος πωλήσεων, αλλά και η συμπόρευσή της με τη θυγατρική Dixons, που της επιτρέπει αν διεκδικεί καλύτερες τιμές από προμηθευτές αλλά και να προχωρεί σε καθημερινές προωθητικές ενέργειες. Χωρίς να βασίζεται σε «μοναδικούς κωδικούς», όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη τύπου χθες, καθώς η Ελληνική αγορά είναι ρηχή, καταφέρνει, πλέον, να προσφέρει σειρά υπηρεσιών δωρεάν στους καταναλωτές κάτι που μέχρι σήμερα είναι βασική παράμετρος εμπορικής πολιτικής των μικρότερων παικτών του κλάδου (τοπικών καταστημάτων κτλ).

Εκπαίδευση και επενδύσεις

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Ανδρέας Αθανασόπουλος δήλωσε ότι όλα τα κέρδη επανεπενδύονται.

Τόνισε δε ότι η εταιρία προχώρησε σε ανανέωση όλου του δικτύου της, με συνεχείς ανακαινίσεις, μεταστεγάσεις και νέα καταστήματα. Επίσης, όπως είπε, υλοποιείται ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των συστημάτων της εταιρείας, ενώ ολοκληρώνεται η δημιουργία του νέου ιδιόκτητου εκπαιδευτικού κέντρου στο Χολαργό, «όπου εκεί θα φτιαχτεί ένας πραγματικός στίβος μάχης για τους εργαζόμενους, που θα εκπαιδεύονται σε πραγματικούς χρόνους».

Επιπλέον, όπως, τονίστηκε, τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρία έχει αυξήσει τους εργαζομένους της κατά 15%, ενώ προσφέρει συνεχόμενη εκπαίδευση σε όλους τους εργαζομένους της. Οι ώρες εκπαίδευσης που αφιερώθηκαν τον τελευταίο χρόνο έφτασαν τις 52.655, για την πραγματοποίηση 348 σεμιναρίων, ενώ η εταιρεία δημιούργησε έναν ειδικό χώρο εκπαιδεύσεων 500 τ.μ. με όλες τις σύγχρονες ανέσεις που απαιτούνται για την περεταίρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Σε έρευνα ικανοποίησης των εργαζομένων, αποδεικνύεται ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης, καθώς το 92% των εργαζομένων νιώθουν «Εξαιρετικά υπερήφανοι» που εργάζονται για την Κωτσόβολος.

Τα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των εργαζομένων αποτελούν το σημείο αναφοράς για τον όμιλο της Dixons Carphone, καθώς ξεπερνούν σημαντικά το Benchmark της Ευρώπης στον κλάδο του retail.

Όπως αναφέρθηκε, η Κωτσόβολος εφαρμόζει το επενδυτικό πλάνο της, αναβαθμίζοντας το δίκτυο των καταστημάτων της, έχοντας εγκαινιάσει, τον τελευταίο χρόνο, τέσσερα νέα καταστήματα σε νέα σημεία ανά την Ελλάδα, ενώ έχει πραγματοποιήσει οκτώ ανακαινίσεις και έξι μετεγκαταστάσεις καταστημάτων σε καλύτερες κτιριακές υποδομές και κομβικότερα σημεία.

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός στα συστήματά της, μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ. Ο κ. Αθανασόπουλος υπογράμμισε ότι το ποσοστό ικανοποίησης των πελατών ενθαρρύνει την εταιρεία για τις συνολικές προσπάθειές της, σημειώνοντας συνεχές ρεκόρ στους δείκτες ικανοποίησης πελατών.

«Τα τελευταία τρία χρόνια, η Κωτσόβολος υλοποιεί το επενδυτικό της πλάνο και καινοτομεί δημιουργώντας ένα πρότυπο περιβάλλον για τους καταναλωτές» αναφέρει σχετική ανακοίνωση

Συνεργασία με τη Green

Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης όλων των καταναλωτών, προέβη πρόσφατα σε μια κομβική συνεργασία με την εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας GREEN που δραστηριοποιείται στην εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Κωτσόβολος μάλιστα όπως αναφέρθηκε με τη συνεργασία με τη Green εξοικονόμησε η ίδια τουλάχιστον 1 εκ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εταιρία GREEN παρέχει πακέτα ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιώτες και επαγγελματίες με εκπτώσεις που κάνουν τη διαφορά στη μείωση των καθημερινών τους ενεργειακών εξόδων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της άριστης προσωπικής εξυπηρέτησης, παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία myGREEN.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι πελάτες της GREEN θα μπορούν να εξοφλούν τον λογαριασμό τους σε οποιοδήποτε κατάστημα Κωτσόβολος, διευκολύνοντας έτσι ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη, τόσο στις ποσότητες ενέργειας που εμπορεύεται, όσο και για τη γενικότερη δραστηριότητά της στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

«Από τη στιγμή που πουλάμε συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια, είναι υποχρέωσή μας να έχουμε λύσεις σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι απλώς μία πολυτέλεια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αθανασόπουλος, δίνοντας έμφαση στην έννοια του κόστους χρήσης μίας συσκευής. Ο κ. Αθανασόπουλος συμπλήρωσε ότι, από το 2013 και μετά, καταγράφεται σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς. Διαπίστωσε, επίσης ότι παρατηρείται στροφή των καταναλωτών στην εξειδικευμένη συμβουλή στο κατάστημα, πριν από την τελική επιλογή. «Οι καταναλωτές αναζητούν συμβουλές, συγκριτικές αναλύσεις και ψάχνουν να βρουν τον ειδικό» διευκρίνισε.

Επίσης, η εταιρία έχει δημιουργήσει τρείς εκπομπές στο επίσημο κανάλι της στο Youtube (Try Me, Try Me #not, «Βάζουμε τον σεφ στην πρίζα»), όπου η τεχνολογία αποκτά φωνή για όσους θέλουν να την γνωρίσουν καλύτερα. Επιπρόσθετα, ο σύγχρονος σχεδιασμός και η εύκολη πλοήγηση του www.kotsovolos.gr αύξησαν την επισκεψιμότητά του κατά 23%, ενώ οι unique visitors αυξήθηκαν κατά 13%.