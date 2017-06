Manager of the Year 2016 ο Ανδρέας Αθανασόπουλος

Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της DIXONS SOUTH EAST EUROPE Α.Ε.B.E. (ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ), ανακηρύχθηκε Manager of the Year 2016 από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στη 15η Τελετή Απονομής, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017.

Καλωσορίζοντας τους παρισταμένους, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ, Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, αναφέρθηκε στην επιτυχία του θεσμού που συμπλήρωσε 15 χρόνια, σε μια χρονιά ορόσημο για την Εταιρία, η οποία συμπληρώνει 55 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Το 2017, όπως σχολίασε ο κ. Λαμπρινόπουλος, είναι μια χρονιά ορόσημο και για τη χώρα, αφού σήμανε την ουσιαστική λήξη της δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Λαμπρινόπουλο: «Το ζήτημα πλέον είναι ότι θα περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, αυτό της Ανάπτυξης, ξεκινώντας ουσιαστικά από το μηδέν σε όλα τα πεδία που σηματοδοτούν τον δρόμο προς την πρόοδο: Εμπιστοσύνη, Θεσμούς, Αξίες, Σχέσεις Κράτους – Πολιτών κ.ο.κ. Και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, οι Έλληνες μάνατζερ που έχουν την ευθύνη της διοίκησης, είναι αυτοί που δίνουν τον τόνο και διαμορφώνουν τις συμπεριφορές των νέων γενεών. Για τους λόγους αυτούς για εμάς, για την ΕΕΔΕ, για την κοινότητα του ελληνικού μάνατζμεντ, το βραβείο Manager of the Year αποτελεί έναν πολύ σημαντικό θεσμό».

Χαιρετισμό στην Τελετή Απονομής του βραβείου Manager of the Year 2016 απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Β’ Αθηνών, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο φετινός νικητής του βραβείου ανέλαβε καθήκοντα Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη Dixons South-East Europe τον Ιούλιο του 2013, προερχόμενος από τον Τραπεζικό τομέα. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, από το 2013 έως σήμερα, η εταιρία κατάφερε να περάσει σε πλήρη κερδοφορία, να διευρύνει τα μερίδιά της σε μία πολύ ανταγωνιστική αγορά, με τον κ. Αθανασόπουλο να ηγείται ενός πλαισίου ανασχεδιασμού και επενδύσεων σε όλες τις βασικές λειτουργίες της.

Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε πολλά έργα του Ομίλου, ενώ την τελευταία χρονιά έγινε μέλος του CEO Executive Committee δίνοντας το «παρών» στις μηνιαίες συναντήσεις που πραγματοποιούνται στην Αγγλία.

Ο κ. Αθανασόπουλος κατείχε από το 2008 έως και το 2013 τη θέση του Γενικού Διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει εργαστεί ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στο χώρο της λιανικής τραπεζικής και του Μάρκετινγκ για 15 χρόνια, έχοντας υπό την εποπτεία του πολύ μεγάλες ομάδες και έργα σε διάφορες αγορές της Ευρώπης.

Επιπλέον, έχει θητεύσει ως Ανώτερος Λέκτορας στο Warwick Business School της Αγγλίας για 5 χρόνια και είναι επισκέπτης καθηγητής και μέλος του Advisory Board του Nottingham Business School. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Statistics and Operational Research από το Πανεπιστήμιο του Essex και τίτλο PhD in Operational Research από το Warwick Business School.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο του από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΕΔΕ, δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «πίσω από κάθε επιτυχία κρύβεται μία ομάδα ανθρώπων που ουσιαστικά έχουν συμβάλει σε αυτή». Και συνέχισε: «Η εταιρία Κωτσόβολος, με παρουσία 67 ετών στην Ελλάδα, έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες μετασχηματισμού τα τελευταία χρόνια, έχοντας έναν και μοναδικό στόχο: την ικανοποίηση των πελατών της.

Εύκολο ως σύνθημα, δύσκολο ως αποστολή και πολύ “παρακινητικό” για την καθημερινή μας προσπάθεια. Στο πρόσωπό μου βραβεύονται οι σχεδόν 2.200 εργαζόμενοι και 2,5 εκατομμύρια πελάτες μας που με την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά μας οδηγούν σε επιτυχίες, αλλά και μεγάλες ευθύνες.

Άρα, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μία μεγάλη υπόσχεση για διαρκή βελτίωση. Το βασικό μας σύνθημα ως εταιρία είναι: είμαστε ακόμα στην «ημέρα 1», η «ημέρα 2» σημαίνει επανάπαυση και οπισθοδρόμηση. Άρα, δεν σταματάμε να προκαλούμε τον εαυτό μας, να γινόμαστε πιο γρήγοροι, πιο προσαρμοστικοί, πιο προδραστικοί και πιο ανθρώπινοι».

Κλείνοντας την ευχαριστήρια ομιλία του, ο κ. Αθανασόπουλος δήλωσε: «Πολλοί φωνάζουν ότι αποχωρούν στελέχη από την Ελλάδα και πάνε στο εξωτερικό. Αυτό είναι ευλογία διότι σημαίνει ότι είμαστε εξαγώγιμο προϊόν. Το ερώτημα είναι αν για κάθε έναν που εξάγεται κάπου στο εξωτερικό, εμφανίζονται 2 και 3 νέοι καλύτεροι. Το ελληνικό μάνατζμεντ του 2017 θα πρέπει να αποτελεί μία σταθερά για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, για τον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα αλλά και για πολλές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Ας μείνουμε όλοι προσηλωμένοι στην «ημέρα 1» μας και ας προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο».

Τη λαμπρή Τελετή Απονομής παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 προσκεκλημένοι, μέλη της ΕΕΔΕ, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.