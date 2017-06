Στασινός: Aνάγκη για νέους τρόπους χρηματοδότησης δημοσίων έργων

Την ανάγκη αλλά και τους απαιτούμενους όρους και τις προϋποθέσεις δημιουργίας νέων ευέλικτων χρηματοδοτικών σχημάτων, για να προχωρήσουν ταχύτατα ανταποδοτικές επενδύσεις, μεγιστοποίησης της λειτουργικής αξίας τους σε σχέση με το κόστος, ώστε να στηρίξουν την μελέτη και υλοποίηση των αναγκαίων έργων στη νέα εποχή, τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, ανοίγοντας τις εργασίες της εκδήλωσης, με θέμα «νέοι τρόποι χρηματοδότησης Δημοσίων Έργων», που διοργάνωσε το ΤΕΕ, το απόγευμα της Τετάρτης 14 Ιουνίου 2017, στο αμφιθέατρο εκδηλώσεων του ΤΕΕ στην Αθήνα.

Σε μία κατάμεστη αίθουσα από εκπροσώπους τους τεχνικού κόσμου και επιτελικά στελέχη αρμόδιων δημόσιων φορέων και τεχνικών και μελετητικών εταιρειών, ο πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε στη σημασία της εκδήλωσης για το value engineering, στις νέες συνθήκες που επικρατούν και δεν επιτρέπουν πλέον να μιλάμε για αμιγώς δημόσια έργα, καθώς δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμοι πόροι για τα έργα, οι οποίοι να προέρχονται απευθείας από το δημόσιο, εκφράζοντας ταυτοχρόνως την πεποίθηση του ότι: «χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις, αληθινή ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει ποτέ».

Αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα, τις πρόσφατες εκδηλώσεις του ΤΕΕ, με θέματα, τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης, ο Γ. Στασινός τόνισε ότι: «το ΤΕΕ, τα δύο τελευταία χρόνια κάνει συνεχώς εκδηλώσεις, αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες και διατυπώνει προτάσεις». Ο ίδιος αφού υπογράμμισε ότι «χρειαζόμαστε σοβαρές αλλαγές: θεσμικές, νομοθετικές, διοικητικές» συμπλήρωσε ότι: «οι συνεχείς τοποθετήσεις του ΤΕΕ έχουν έναν και μόνον στόχο: «να προκαλέσουν δημόσιο διάλογο και να ωριμάσουν τις συνθήκες, ώστε οι πολιτικές ηγεσίες να αναλάβουν δράση» υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Το ΤΕΕ αναδεικνύει συνεχώς τους νέους τρόπους χρηματοδότησης των έργων, ανοίγοντας νέους δρόμους και ορίζοντες, ώστε να εξοικειωθεί ο ελληνικός τεχνικός κόσμος και ιδιαίτερα η ελληνική διοίκηση, με την νέα χρηματοδοτική εποχή, που έχει ήδη αρχίσει».

Στην εκδήλωση του ΤΕΕ για το value engineering ο Σέργιος Λαμπρόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ, παρουσίασε πρόταση, για την ταχεία υλοποίηση τεσσάρων μεσαίου μεγέθους οδικών, σιδηροδρομικών και λιμενικών έργων ΣΔΙΤ συνολικού προϋπολογισμού 750εκ.€ (με τον ΦΠΑ) στην Περιφέρεια Αττικής, με την απαιτούμενη λειτουργικότητα και τονοικονομικότερο δυνατό σχεδιασμό (Value Engineering with Best Value for Money), χωρίς δημόσια χρηματοδότηση και νέα διόδια και σειρά άλλων έργων που μπορούν να γίνουν με ευέλικτη χρηματοδότηση στην αττική. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, επίσης ειδικοί επιστήμονες παρουσίασαν αναλυτικές εισηγήσεις για τα έργα Σήραγγα Ηλιούπολης, Αναβάθμιση Λ. Βουλιαγμένης, Οδική και Σιδηροδρομική Σύνδεση Λαυρίου. Επίσης παρουσιάστηκαν αρμοδίως, τα έργα, τα προγράμματα και οι δυνατότητες χρηματοδότησης υποδομών της περιόδου 2014-2020.

Ευχαριστώντας τον καθηγητή κ Σ. Λαμπρόπουλο και όλους τους ομιλητές, που όπως τόνισε παρουσίασαν και ανέλυσαν στην εκδήλωση, με επιστημονική και τεχνική επάρκεια παραδείγματα έργων με εναλλακτική χρηματοδότηση, ο Γ. Στασινός σημείωσε ότι «το ΤΕΕ, προάγοντας παράλληλα τον επιστημονικό ρόλο του, επιδιώκει τα συμπεράσματα των επιστημονικών εκδηλώσεων του να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για όλη τη δημόσια διοίκηση και τους φορείς στη χώρα το επόμενο διάστημα. Να οδηγήσει όσους ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την ωρίμανση των έργων να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης».

Κυρίαρχη επιλογή η συμμετοχή των ιδιωτικών πόρων στη χρηματοδότηση των έργων

«Ένα είναι το κυρίαρχο στοιχείο σε αυτή τη νέα φάση: Η συμμετοχή των ιδιωτικών πόρων στη χρηματοδότηση των έργων» , υπογράμμισε κατά την ομιλία του ο Γ. Στασινός, εξηγώντας ότι «η συμμετοχή των ιδιωτικών πόρων μπορεί να αφορά συγχρηματόδοτηση ή ακόμη και εξολοκλήρου χρηματοδότηση από ιδιωτικά κεφάλαια». Πρόσθεσε ότι υπάρχει όμως και ακόμη ένα χαρακτηριστικό: «Ακόμη και οι πόροι που θα προέρχονται από το δημόσιο ή από θεσμικούς επενδυτές που σε άλλες χώρες είναι δημόσιοι ή από ευρωπαϊκά σχήματα, θα έχουν τα επόμενά ένα κοινό χαρακτηριστικό: οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κυρίως με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι «πρέπει να φροντίσουμε, λόγω των περιορισμένων πόρων που έχει πλέον η Ελληνική Πολιτεία, να μην υπάρχουν έργα που δεν ενδιαφέρουν τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό αφορά αφενός μεν τη βιωσιμότητα των έργων αλλά αφορά και κάτι ακόμη, πολύ σημαντικό: Πρέπει πλέον η Πολιτεία να μπορεί να προσφέρει ένα ενδιαφέρον «πακέτο» επενδύσεων ή έργων προς χρηματοδότηση που θα περιλαμβάνει και έργα δεν μπορούν από μόνα τους να προσελκύσουν επενδυτές. Αυτός είναι και ο λόγος που δίνουμε έμφαση στο valueengineering».

Ο Γ. Στασινός αναφέρθηκε στην πρόταση που διατύπωσε πρόσφατα δημοσίως για τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου εργαλείου με εμπροσθοβαρή χρησιμοποίηση, με όρους προεξόφλησης, των χρημάτων που υπάρχουν στο Πράσινο Ταμείο – δεσμευμένα, λόγω μνημονίου – για χρηματοδότηση αναγκαίων περιβαλλοντικών έργων. Είπε ότι δυστυχώς, με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο τα διαθέσιμα αυτά χρήματα στο Πράσινο Ταμείο, ύψους άνω των 4 δις ευρώ δεσμεύτηκαν για άλλα τρία χρόνια. Σημείωσε ωστόσο ότι «τέτοια περιβαλλοντικά έργα συνήθως γίνονται με δημόσιους πόρους, προκειμένου να τονίσει ότι: «Με ένα έξυπνο χρηματοοικονομικό εργαλείο μπορούμε να φέρουμε πιο μπροστά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, να εμπλέξουμε ιδιωτικούς πόρους και να προσελκύσουμε νέους, διεθνείς και ιδιωτικούς. Τέτοια εργαλεία χρειαζόμαστε. Και η γνώση υπάρχει. Και τα παραδείγματα».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΤΕΕ θύμισε ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε στα τέλη του έτους ένα αντίστοιχο εργαλείο, το Equifund, που μέσω μόχλευσης και προσέλκυσης πόρων από διεθνείς εταίρους πολλαπλασιάζει, επί τρεις φορές περίπου, τα διαθέσιμα κεφάλαια από το ΕΠΑΝΕΚ. «Σκεφθείτε συνέχισε ο ίδιος, να μπορούσαμε με έναν παρόμοιο τρόπο να εκμεταλλευτούμε τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή του ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή ακόμη και ολόκληρου του ΕΣΠΑ. Εκτός ίσως από τα έργα phasing. Αρκεί να φεύγαμε από την πεπατημένη και να αποφεύγαμε την ευκολία…» υπογραμμίζοντας ότι: «Αυτό που χρειάζεται είναι γνώση, δουλειά και αποτελεσματικότητα για να παράγουμε αποτελέσματα. Και χρειάζεται και συνοχή στο σχεδιασμό».

Με αυτά τα δεδομένα ο πρόεδρος του ΤΕΕ τεκμηρίωσε την άποψη ότι «απαιτείται πλέον έναςουσιαστικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός με την εκπόνηση ενός σοβαρού και αξιόπιστου αναπτυξιακού σχεδίου με τα αναγκαία έργα υποδομής. Ένα στρατηγικό εθνικό σχέδιο, που θα πρέπει με επιστημονική επάρκεια να τεκμηριώνεται και να είναι έτοιμο το συντομότερο δυνατό. Που θα έχει ενσωματωμένες τις δυνατότητες αναθεώρησης και προσαρμογής, όπου και όταν χρειάζεται. Και που θα αποκτήσει κοινή πολιτική αποδοχή, ανεξαρτήτως κόμματος που κυβερνά ή βρίσκεται στην εξουσία». Συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά «δεν γίνεται να αλλάζουν οι προτεραιότητες ανάλογα με τον τόπο καταγωγής του κάθε Υπουργού ή κάποια μικροπολιτικά συμφέροντα. Ούτε να γίνονται αλλαγές που αλλάζουν τις παραδοχές σε ένα επενδυτικό πλάνο, επειδή δεν συνεννοήθηκε το ένα Υπουργείο».

«Πραγματική, αληθινή ανάπτυξη για την κοινωνία σήμερα σημαίνει δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας» τόνισε ακολούθως ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός, υπογραμμίζοντας το αίτημα να καθιερωθούν φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Για την κοινωνία στην οποία όλοι ζούμε, πραγματική ανάπτυξη δεν σημαίνει αύξηση, για παράδειγμα, του ΑΕΠ ή βελτίωση των εσόδων. Πραγματική, αληθινή ανάπτυξη για την κοινωνία σήμερα σημαίνει δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας. Και αυτό για εμάς τους μηχανικούς και τον τεχνικό κόσμο της χώρας σημαίνει να έχουμε δουλειές» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ και σημείωσε ότι: «θα πρέπει επομένως να δοθούν φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα όσο περισσότερες είναι οι νέες θέσεις εργασίας». Υπογραμμίζοντας : «ας δουλέψουμε όλοι με αυτόν τον κύριο στόχο: να έχουμε δουλειές». Ο ίδιος εξήγησε ότι «για την κοινωνία στην οποία όλοι ζούμε, πραγματική ανάπτυξη δεν σημαίνει αύξηση, για παράδειγμα, του ΑΕΠ ή βελτίωση των εσόδων. Πραγματική, αληθινή ανάπτυξη για την κοινωνία σήμερα σημαίνει δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας. Και αυτό για εμάς τους μηχανικούς και τον τεχνικό κόσμο της χώρας σημαίνει να έχουμε δουλειές».

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για ευέλικτη χρηματοδότηση των έργων

Παρουσιάζοντας του όρους και τις προϋποθέσεις για ευέλικτη χρηματοδότηση των έργων στην νέα εποχή ο Γ. Στασινός τόνισε: «Οι κλασικές πηγές στερεύουν. Επομένως χρειάζεται να σκεφτούμε δημιουργικά, να αλλάξουμε όσα ξέραμε, να σκεφτούμε «έξω από το κουτί», να συνδυάσουμε διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές φιλοσοφίες. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εποχές άλλαξαν και πρέπει και εμείς να αλλάξουμε. Και να τρέξουμε. Αν θέλουμε να έχουμε χρηματοδότηση για τα έργα υποδομής που χρειάζεται η χώρα τα επόμενα χρόνια». Ο ίδιος είπε «αυτό σημαίνει ορισμένα πράγματα» και τα περιέγραψε ως εξής:

Πρώτον, ότι χρειάζεται ευρηματικότητα, προσπάθεια και αποτελεσματικότητα. Για να προσελκύσουμε χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων υποδομών από φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και πολλοί άλλοι.

Δεύτερον ότι χρειάζεται να δουλέψουμε τώρα και πρέπει να δουλέψουμε πολύ, πριν βρούμε τη «μεγάλη» χρηματοδότηση. Δηλαδή πρέπει να έχουμε όχι ιδέες ή απλά σχέδια επί χάρτου, αλλά ώριμες μελέτες για συγκεκριμένα έργα.

Τρίτον, η μελετητική ωριμότητα δεν αρκεί. Πρέπει τα έργα να είναι βιώσιμα. Επομένως για κάθε έργο χρειάζεται σοβαρή και εμπεριστατωμένη μελέτη βιωσιμότητας.

«Και όλα αυτά είναι μόνο οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ουσιαστικά με τους χρηματοδότες, για να καθίσουμε μαζί τους στο ίδιο τραπέζι» είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ σημειώνοντας ότι « υπάρχουν δυστυχώς ακόμη πολλοί που αυτό δεν το αντιλαμβάνονται. Κυρίως στη Διοίκηση».

Στις βασικές προϋποθέσεις για την προώθηση των έργων ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι περιλαμβάνονται έναν φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η αλλαγή νοοτροπίας, όλων των πλευρών. Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι: «Το ΤΕΕ θα προωθήσει σύγχρονες λύσεις στα ζητήματα χρηματοδότησης. Αλλά οφείλω να είμαι ειλικρινής: Όσο καλή δουλειά και αν κάνουμε όλοι μας για να τα προετοιμάσουμε όλα αυτά, για να υλοποιηθούν χρειάζονται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις: Πρώτον, ένα φιλικό και ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Χωρίς αυτό, δεν πρόκειται να έρθουν επενδυτές. Και αν έρθουν, θα φύγουν σε λίγο τρέχοντας. Το έχουμε δει να συμβαίνει… Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, έστω στοχευμένες, που θα μειώνουν και θα κρατούν σταθερούς τους φορολογικούς και ασφαλιστικούς συντελεστές. Και επιπλέον σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοσθούν άμεσα μέτρα για απλοποίηση της αδειοδότησης, με ηλεκτρονικά συστήματα και εκ των υστέρων ελέγχους. Μόνο έτσι θα καταπολεμήσουμε τα αντικίνητρα που υπάρχουν. Αλλά χρειάζεται επίσης να συμβάλλουμε όλοι σε μια μεγάλη αλλαγή. Στη νοοτροπία και τις πρακτικές, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Είναι οι δύο κύριοι τομείς της οικονομίας που πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν όλοι, πέρα από ιδεολογίες και αγκυλώσεις του χθες, ότι δεν είναι ούτε αντίπαλοι, ούτε ανταγωνιστές. Ούτε αποτελούν «μαγαζάκια» προς έλεγχο και κάθε είδους εξουσιαστική σχέση. Αλλά αποτελούν τους δύο βασικούς συνεργατικούς πυλώνες της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας. Επιτρέψτε μου να πω: της επιβίωσης της χώρας. Που είναι υποχρεωμένοι να συνεργαστούν αποτελεσματικά».

Ο Γιώργος Στασινός ολοκλήρωσε την ομιλία του τονίζοντας ότι στόχος του ΤΕΕ είναι να δούμε πώς μπορούμε με ανάλογους τρόπους, όπως το Value Engineering, να χρηματοδοτήσουμε πλέον τα έργα και όχι ποια έργα είναι αυτά. «Μπορεί να υπάρχουν παραδείγματα έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν έτσι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι τα μοναδικά», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτωντας ότι οι πόρτες του Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι ανοιχτές για να κάνουμε παρόμοιες εκδηλώσεις για παρόμοιους τρόπους χρηματοδότησης και για άλλα έργα».