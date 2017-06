Ξεκινά το Greek Investment Roadshow στις ΗΠΑ με τον αέρα...της συμφωνίας

Με τη σκιά της πολύμηνης αξιολόγησης να έχει φύγει πλέον πάνω από την οικονομία, 30 εισηγμένες και μη εταιρείες φεύγουν για το Greek Investment Roadshow in the USA που θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, στο διάστημα από 18 έως 22 Ιουνίου.

Η φετινή διοργάνωση που διοργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με τη συνεργασία του Enterprise Greece, διαφέρει σε σχέση με τις προηγούμενες καθώς εκτός από την Νέα Υόρκη, περιλαμβάνεται και η Ουάσιγκτον στην ατζέντα των επαφών. Μάλιστα, αναμένεται ότι το ενδιαφέρον φέτος θα είναι αυξημένο στο διοργάνωση, λόγω και της πρόσφατης συμφωνίας που επετεύχθη στο Eurogroup.

Συγκεκριμένα, στο ταξίδι στις ΗΠΑ η ελληνική αποστολή, η οποία αποτελείται από συνολικά 23 εισηγμένες εταιρείες, θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει συναντήσεις στην Ουάσιγκτον στο διάστημα από 18 έως 20 Ιουνίου στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Select USA 2017 Investment Summit και κατά το 6th Greek Investment Forum in NY στη Νέα Υόρκη (21-22 Ιουνίου).

Πρόκειται για τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, Μυτιληναίος, Μέτκα, , Motor Oil, ΟΠΑΠ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Τέρνα Ενεργειακή, Grivalia Properties, ΕΛΠΕ, Intralot, Lamda Development, MIG , Φουρλής, , ΕΧΑΕ, Creta Farm, NBG Πανγαία, Σαράντης, Aegean Airlines, Πλαστικά Θράκης και Τιτάν. Ο αριθμός σε επίπεδο εισηγμένων είναι μειωμένος σε σχέση με παλαιότερες διοργανώσεις, ωστόσο όλες οι σημαντικότερες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης δίνουν το παρών.

Οι συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν φέτος μεταξύ εκπροσώπων εταιρειών και διεθνών funds, σύμφωνα με το Χ.Α. , αναμένεται να ξεπεράσουν τις 350, ενώ τα funds που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να παραβρεθούν στο φετινό forum ξεπερνούν τα 50. Μεταξύ αυτών τα: Alden Global Capital, Alpine Woods, Falcon Management, Marathon, Morgan Stanley, American Century, Lord Abbett, Millville Opportunities, Oppenheimer Funds.

Την ελληνική αποστολή φέτος, θα ενισχύσουν με την παρουσία τους ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Πρέσβης των ΗΠΑ κ. Geoffrey Pyatt, συνεπικουρούμενοι από τον Πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμο Αναστασόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, οι οποίοι μεταξύ άλλων, θα προβάλλουν την ισχυρή πολιτική βούληση που υπάρχει από τις κυβερνήσεις και των δύο χωρών για συνεργασία σε οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Στην Ουάσιγκτον, τα μέλη της αποστολής θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους της πολιτικής και οικονομικής κοινότητας, επιχειρηματίες και επενδυτές καθώς και με εκπροσώπους εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων (US Chamber of Commerce, Council on Competitiveness κ.ά) με σκοπό να παρουσιάσουν τα επενδυτικά σχέδια και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια του επενδυτικού Forum θα παρουσιαστούν οι σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχουν συντελεστεί στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και συγκεκριμένα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια ώστε να προσελκύσουν Αμερικανούς επενδυτές και διεθνή Funds.