Ως «Διαμάντια» της Ελληνικής Οικονομίας διακρίθηκαν επτά επιχειρήσεις-μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στο ετήσιο φόρουμ επιχειρηματικής αριστείας Diamonds of the Greek Economy 2017, που διοργανώθηκε από την New Times Publishing, την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάννια», στην Αθήνα.