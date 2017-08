Την 1η Σεπτεμβρίου πρόκειται να ανοίξει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση του κλάδου των consumer electronics & home appliances, IFA, στο Βερολίνο με την Ελλάδα να εκπροσωπείται, μεταξύ 1.728 εκθετών, από την εταιρία SEIOS SYN.P.E.

Στο επίκεντρο της IFA αναμένεται και φέτος να βρεθούν όλες οι τελευταίες τεχνολογίες για audio, Hi-Fi, High End, τηλεόραση, κινητά, tablets, smartphones, multimedia, DVD, ψηφιακή τεχνολογία, software, internet, παιχνίδια, edutainment, αλλά και λευκές συσκευές.

Στην IFA 2017 θα παρουσιαστεί για δεύτερη φορά, ο εκθεσιακός χώρος «SMART HOME», που δίνει την ευκαιρία στους προμηθευτές οικιακής τεχνολογίας να παρουσιάσουν σε ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, τα προϊόντα τους, ενώ για δεύτερη φορά θα λάβει χώρα και το IFA GLOBAL MARKETS 2017, μία πλατφόρμα B2B συναντήσεων, σχεδιασμένη αποκλειστικά για εμπορικούς επισκέπτες, μόνο για 4 μέρες, από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2017, στο STATION Berlin (20 λεπτά απόσταση από το εκθεσιακό κέντρο της IFA).

Στο πλαίσιο της έκθεσης και συγκεκριμένα στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, θα λάβει χώρα για τέταρτη φορά, στη Ηall 26b του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου, το Συνέδριο των “top-ranking thinkers & doers” του κλάδου, IFA+ Summit, με κεντρική θεματολογία: „Next Level of Thinking”, ως μέρος της νέας ενότητας καινοτομίας της έκθεσης IFA NEXT. Στα πλαίσια της IFA NEXT, θα φιλοξενηθούν από 1 μέχρι 6 Σεπτεμβρίου στη Ηall 26, οι IFA NEXT Startup Days, αποτελώντας το σημείο συνάντησης και προβολής των startup εταιριών του κλάδου.

Περισσότεροι από 240.000 ενδιαφερόμενοι και 6.000 εκπρόσωποι ΜΜΕ από όλο τον κόσμο επισκέπτονται κάθε χρόνο την IFA, μία έκθεση που διοργανώνεται στο Βερολίνο από το 1924, συγκεντρώνοντας τους πιο σημαντικούς κατασκευαστές και εμπόρους του κλάδου ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Παράλληλα, η IFA αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές πλατφόρμες παραγγελιών, με παραγγελίες που ξεπερνούν τα 4 δισ.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, το οποίο διαθέτει κάρτες εισόδου για την έκθεση IFA σε μειωμένη τιμή προπώλησης και 10% επιπλέον έκπτωση για τα μέλη του, αναφέρει, ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, για να ενημερωθεί για το πλήρες πρόγραμμα της έκθεσης, να επισκεφθεί την ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις www.german-fairs.gr και την ιστοσελίδα της έκθεσης www.ifa-berlin.com, καθώς και να επικοινωνήσει στο τηλ. 210 64 19 037.