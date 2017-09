«Από σήμερα ως Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σηματοδοτούμε το οργανωμένο πέρασμα σε μια νέα φάση υποστήριξης των δυναμικών επιχειρήσεων, των καινοτόμων ιδεών, της εξωστρεφούς παραγωγής», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός ανακοινώνοντας σε συνέντευξη Τύπου, ότι άρχισε από σήμερα Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, ο χρόνος υποβολής προτάσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στον Α κύκλο του νέου προγράμματος Prototype by TEE, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, παρουσία του Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) Γ. Δουκίδη, υπογράμμισε ότι το Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας η οποία αναπτύσσεται με τη συνεργασία του ΟΠΑ (Εργαστήριο ELTRUN και Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – Athens Center for Entrepreneurship and Innovation). Είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Από τους ομιλητές παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα, Prototype by TEE, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι θεματικοί τομείς, και οι τρείς κύκλοι που θα εξελιχθεί το πρόγραμμα, οι οποίοι έχουν ως εξής:

-Φάση Α' (Call to Action), 12 - 30 Σεπτεμβρίου 2017, κατά την οποίοι οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν αίτηση και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα.

-Φάση Β' (Business Model Innovation and Design Thinking) , Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017, η οποία αφορά στην κατανόηση και σχεδιασμό των βασικών συστατικών του επιχειρηματικού μοντέλου και του προϊόντος.

-Φάση Γ' (From Vision to Execution) Ιανουάριος - Μάρτιος 2018 κατά την οποία οι ομάδες που τελικά προκρίνονται υποστηρίζονται περαιτέρω, σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή από την ιδέα στην πραγματική υλοποίηση.

Ο Γ. Στασινός υπογράμμισε ότι μέχρι τώρα έχει υπάρξει από τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ μεγάλη συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης επί των κειμένων της πρωτοβουλίας Prototype by TEE, που προηγήθηκε της έναρξης του προγράμματος. Παράλληλα σημείωσε ως εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον στήριξης του προγράμματος και από τον επιχειρηματικό κόσμο, από σημαντικές εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ο κατάλογος των οποίων θα ανακοινώνεται σταδιακά. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο χρηματοδότης της ιδέας, που θα γίνει καινοτόμο προϊόν να είναι και ο πρώτος πελάτης αξιοποίησης της.

Στασινός: «Απευθυνόμαστε σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού»

«Απευθυνόμαστε σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, στη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε προς τους δημοσιογράφους του τεχνικού και επιχειρηματικού ρεπορτάζ, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων- προτάσεων στο νέο πρόγραμμα του ΤΕΕ Prototype by TEE.

«Με την επιστημονική, διοικητική, οικονομική και αναπτυξιακή γνώση που δίνουν στο ΤΕΕ οι 110 χιλιάδες μηχανικοί μέλη του, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε στην πράξη την επόμενη γενιά επιχειρηματικών ιδεών και εφαρμοσμένης έρευνας της χώρας μας» τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σημειώνοντας ότι:

-«Φιλοδοξούμε να παντρέψουμε τα καλύτερα στελέχη των επιχειρήσεων της χώρας και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων με τις καινοτόμες ιδέες και ομάδες των νέων ανθρώπων που τώρα θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Που έχουν σχέδια, ιδέες και οράματα που μπορούν να γίνουν επιτυχημένα προϊόντα. Θέλουμε να φέρουμε κοντά το επιχειρηματικό, επαγγελματικό και ακαδημαϊκό προσωπικό της χώρας με τους φοιτητές και τους αποφοίτους των ΑΕΙ. Με όπλο τις δικές μας δυνάμεις, να δώσουμε στους νέους επιστήμονες που θα συνεργαστούμε ολοκληρωμένη υποστήριξη και mentoring για να πετύχουν τους στόχους τους – και μέσα από αυτούς να βελτιωθούμε όλοι. Με έμφαση σε καινοτόμες ιδέες, ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, εξωστρεφή δράση. Για να κάνουμε γρήγορα τα πρωτότυπα που θα προκύψουν από το prototype by TEΕ, καλά και πετυχημένα, πρότυπα προϊόντα και υπηρεσίες - που θα αφήνουν «μέρισμα» στη χώρα, στην οικονομία και την κοινωνία».