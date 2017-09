17:45 -18:45

''Βέλτιστες Πρακτικές Εταιρικών Πολιτικών για το Γυναικείο Κεφάλαιο''



• Βασιλική Γρηγοριάδου, Managing Director, The Nielsen Company

• Αναστασία Μακαριγάκη, Περιφερειακή Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Κεντρικής Ευρώπης κ Ευρύτερων Βαλκανίων, PepsiCo

• Ηρώ Μέλλιου, Head of Centers of Expertise, Vodafone Hellas

• Nάνσυ Μαλλέρου, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Life Clinic Group