Η LG Electronics (LG) θα παρουσιάσει τις εξελιγμένες τεχνολογίες εξαρτημάτων για αυτοκίνητα στο ‘2017 Frankfurt Motor Show’ (14-24 Σεπτεμβρίου), ξεχωρίζοντας τους πρώτους προηγμένους οπίσθιους λαμπτήρες OLED της εταιρείας, οι οποίοι θα κυκλοφορήσουν σε οχήματα από μια μεγάλη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Η LG θα παρουσιάσει επίσης τις συνδεδεμένες λύσεις αυτοκινήτων για το νέο concept των αυτόνομα κινούμενων αυτοκινήτων (autonomous driving concept cars). Την πρώτη εμφάνιση της LG στο Frankfurt Motor Show ακολουθεί το πρόσφατο ντεμπούτο της εταιρείας στις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ασία (Πεκίνο και Σαγκάη) καθώς και στη Βόρεια Αμερική (Detroit) μετά την παρουσίαση του επιχειρηματικού τμήματος LG Vehicle Components το 2013.

Η οπίσθια λάμπα OLED που σχεδιάστηκε από την LG αξιοποιεί την παγκοσμίως ηγετική της θέση στην τεχνολογία OLED. Ως κορυφαία εταιρεία στον κόσμο των OLED τηλεοράσεων, η LG έχει βαθιά εμπειρία ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες OLED σε προϊόντα όπως smartphones, smartwatches και πίνακες οργάνων (instrument panels). Η οπίσθια λάμπα OLED της LG είναι έως 85 με 90 τοις εκατό μικρότερη σε μέγεθος σε σχέση με τις συμβατικές μονάδες φωτισμού, χάρη στην αφαίρεση ενός εξαρτήματος οπίσθιου φωτισμού. Η ομαλή λειτουργία του LG OLED λαμπτήρα έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ανθεκτικότητα και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές μονάδες οπίσθιου φωτισμού. Εκτός από το νέο οπίσθιο λαμπτήρα OLED, η LG σχεδιάζει να παρουσιάσει και άλλα πρωτοποριακά προϊόντα, όπως τα συστήματα πλοήγησης AV, τα συστήματα ψυχαγωγίας και τις συσκευές διευκόλυνσης, όπως τις κάμερες ADAS, πίνακες οργάνων LCD και ηλεκτρικούς συμπιεστές, μεταξύ άλλων.

Η LG Vehicle Components είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη επιχείρηση επιχειρηματική μονάδα της LG και αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας. Η ανάπτυξη αυτή θα ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία της με την General Motors για την Chevrolet Bolt EV, στην οποία η LG προμηθεύει συνολικά 11 εξαρτήματα και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών κινητήρων, των μονάδων μετατροπής ισχύος, των κυψελών μπαταριών και των μονάδων διανομής υψηλής ισχύος. Για τη συμβολή της στην επιτυχία του Chevy Bolt, η LG αναγνωρίστηκε με το Innovation Award of the Year της GM νωρίτερα φέτος. Αυτό έρχεται σε συνέχεια άλλων αναγνωρίσεων της βιομηχανίας, όπως το Supplier Award της Renault και το Technology and Innovation Award από τη Volkswagen.

«Σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε την παρουσία μας και την τεχνογνωσία μας στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων μέσω συνεργασιών με τα ηγετικά στελέχη της βιομηχανίας στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία», δήλωσε ο Lee Woo-jung, Πρόεδρος της LG Vehicle Components Company. «Θέλουμε να επισημάνουμε με ποιον τρόπο η LG μπορεί να συνεργαστεί με τις αυτοκινητοβιομηχανίες για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων λύσεων προωθώντας την τεχνολογική καινοτομία. Η LG δραστηριοποιείται δυναμικά στην αγορά των εξαρτημάτων αυτοκινήτων εδώ και δεκαετίες και θεωρούμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να επωφεληθούμε από αυτή τη γνώση και την εμπειρία».